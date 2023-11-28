На базе бригад российской морской пехоты создают дивизии

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Бригады морской пехоты переформируют в дивизии, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу спланировано переформирование бригад морской пехоты в дивизии, что значительно увеличит боевые возможности морской пехоты", - сообщил Астапов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сказал, что подразделения морской пехоты обеспечены современными вооружением и военной техникой, "их поступление с учетом возникающих потребностей организовано своевременно".

По словам Астапова, в программу подготовки морских пехотинцев внесены дополнительные занятия с использованием беспилотников, созданы и используются специальные подразделения операторов, управляющих дронами различных типов. В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что на базе существующих бригад морской пехоты сформируют пять дивизий.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

27 ноября отмечается День морской пехоты ВМФ РФ.

С 318-й годовщиной со дня образования морской пехоты военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил главком ВМФ РФ Николай Евменов, сообщили в Минобороны.

Телеграмма с поздравлением Евменова была направлена на все флоты, в Каспийскую флотилию, а также в соединения и части морской пехоты, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении министерства.