Войти
Интерфакс-АВН

На базе бригад российской морской пехоты создают дивизии

879
0
+3
Морская пехота Северного флота
Морская пехота Северного флота.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Бригады морской пехоты переформируют в дивизии, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу спланировано переформирование бригад морской пехоты в дивизии, что значительно увеличит боевые возможности морской пехоты", - сообщил Астапов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сказал, что подразделения морской пехоты обеспечены современными вооружением и военной техникой, "их поступление с учетом возникающих потребностей организовано своевременно".

По словам Астапова, в программу подготовки морских пехотинцев внесены дополнительные занятия с использованием беспилотников, созданы и используются специальные подразделения операторов, управляющих дронами различных типов. В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что на базе существующих бригад морской пехоты сформируют пять дивизий.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

27 ноября отмечается День морской пехоты ВМФ РФ.

С 318-й годовщиной со дня образования морской пехоты военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил главком ВМФ РФ Николай Евменов, сообщили в Минобороны.

Телеграмма с поздравлением Евменова была направлена на все флоты, в Каспийскую флотилию, а также в соединения и части морской пехоты, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении министерства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
КФ
Похожие новости
04.05.2021
Украинская карта Вашингтона
20.01.2021
В лидерах — «Коалиция»: дальнобойные гаубицы отправят на юг
19.10.2020
Российские ракетные корабли поразили воздушные и морские цели в акватории Каспия
08.06.2020
Напряжение «Кавказа»: военные снизят активность учений у границы
09.10.2019
Тест на лояльность
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.11 15:52
  • 3
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией