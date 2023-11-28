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НАТО показала свое истинное отношение к Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 г.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Milliyet: союзники по НАТО отказали Турции в покупке самолетов

США и Германия препятствуют Турции в закупке западных истребителей, что странно, ведь все эти страны являются союзниками по НАТО, пишет автор статьи из Milliyet. По его мнению, это оскорбляет Анкару. В этой связи ей нужно поддержать отечественное военное производство, считает журналист.

В новостных публикациях утверждается, что процесс закупки Турцией F-16 у США застопорился. Однако все нынешние планы в сфере обороны были составлены в рамках стратегий НАТО. И если один член альянса хочет купить боевой самолет у союзника по блоку, то почему он не может этого сделать?

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Наша борьба против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее ответвлений ведется в соответствии с документом ООН о "преследовании преступников и противодействии за пределами границ", одобренным и реализуемым в том числе Соединенными Штатами. Означает ли это, что США явно или скрыто нам говорят: "Вы используете вооружения, которые я вам даю, за пределами границ против РПК и таких ее ответвлений, как Отряды народной самообороны (YPG), Партия “Демократический союз” (PYD), поэтому я больше не предоставляю вам оружие, боеприпасы, самолеты и прочую технику"? В противном случае по какой еще причине процесс закупки американских F-16 мог приостановиться?

Я именно задаю вопрос, а не делаю никаких утверждений, однако мы с вами прекрасно знаем, что Америка не только не относится к Турции как союзник, но и придерживается абсолютно враждебного подхода к Анкаре. Новости продолжаются: "Когда процесс по F-16 зашел в тупик, Турция захотела приобрести европейский истребитель Eurofighter, однако Германия, один из производителей этого истребителя, наложила вето на покупку самолета".

Здесь можно задать аналогичный вопрос: в то время как Великобритания, Испания и Италия, совместно производящие Eurofighter, одобрили его продажу Турции в количестве 40 единиц техники, почему Германия выступает против этого? Судя по тому что вероятность применения этих самолетов против какой-либо страны-агрессора в нынешней конъюнктуре низка, Турция, скорее всего, будет использовать истребители для предотвращения террористических актов на своей территории, препятствования государственным образованиям РПК, представляющей угрозу для территориальной целостности Сирии и Ирака – словом, в целях обороны в соответствии со своими национальными интересами. Какой субъект, предикат или объект в этом предложении противоречит национальным интересам Берлина и какому-либо элементу его союзнических отношений с Анкарой?

Опять же "секрет", который всем известен, заключается в следующем. Германия и некоторые государства – члены ЕС, независимо от того, являются ли они союзниками Турции по НАТО или нет, находят антитеррористическую стратегию Анкары противоречащей их региональным интересам. В новостях отмечается, что Турция в рамках плана “Б” может закупить французские самолеты Rafale и шведские истребители Gripen. После планов “А”, “Б” и “В”, связанных с самолетами, производимыми союзниками по НАТО, маршрут закупок, судя по всему, устремится в сторону России.

Нет ли в этом резюме чего-либо, что задевало бы вашу национальную гордость так же, как мою?

Когда великий лидер и основатель нашей республики Мустафа Кемаль Ататюрк в 1911 году был отправлен на Ливийский фронт, чтобы принять участие в войне против итальянцев, он увидел, как впервые в истории использовались самолеты в качестве средства войны, а по возвращении он представил в Инспекцию технических служб и укрепленных районов доклад с предложениями по созданию авиационной комиссии. Такая группа была учреждена, но свои плоды она принесла лишь в 1920 году, с включением Великим национальным собранием Турции в закон о национальной армии положения по созданию подразделения военно-воздушных сил. Новая Турция за три коротких года создала также авиационную промышленность, а еще через два года ввела в эксплуатацию авиазавод в Кайсери, а также цех по техническому обслуживанию и ремонту в Эскишехире.

1938-й стал годом, когда ушел в историю не только великий Ататюрк, но и концепция отечественной и национальной обороны. В противном случае мы сегодня не составляли бы планов "Б" и "В" ни для F-16, ни для Eurofighter.

Тем не менее еще не поздно. На сегодняшний день у нас есть Kaan (создаваемый Турцией истребитель пятого поколения – Прим.ИноСМИ), который уже расправляет крылья и готовится полететь. Помимо отечественного истребителя, у авиакомпании Baykar есть Kızılelma (реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА – Прим.ИноСМИ), Bayraktar (турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА – Прим.ИноСМИ). Мы не теряем надежды: позиция США и Германии только усиливает нашу решимость работать быстрее.

Автор: Хаккы Оджал (Hakkı Öcal)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Германия
Ирак
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Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Rafale
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Евросоюз
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