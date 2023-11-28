Войти
ТАСС

ABC: Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны

633
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным телеканала, такой сценарий возможен в случае наращивания производства оружия и улучшения военных технологий Россией

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии. "Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", - сказал Наев.

Как отмечает телеканал, Вооруженные силу Украины (ВСУ) не достигли серьезных успехов в 2023 году, так как российские военные применяли усовершенствованное оружие. "Надо понимать, что сокращение помощи [от западных стран] действительно ударит по нашей обороноспособности", - заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных законодателей информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до 2024 года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка Киева уже "трещит по швам", потому что контрнаступление ВСУ зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
24.05.2023
Военный эксперт назвал пиаром слова Зеленского о создании корпуса морской пехоты
07.06.2022
Америка отказалась идти на все ради Украины. И вот почему
01.04.2019
Крепкий орешек для Т-72Б3
03.07.2017
Насколько опасна российская армия?
23.06.2015
Глава Пентагона: острые разногласия с Россией будут долговременными
01.11.2010
Казахстану не стоит закупать устаревшие американские военно-транспортные самолеты С-130J - эксперты
21.08.2008
Кавказские уроки для российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 19:07
  • 1
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 18:28
  • 100
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.11 18:20
  • 53
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 18:03
  • 56989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.11 15:52
  • 3
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией