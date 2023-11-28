ABC: Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны

По данным телеканала, такой сценарий возможен в случае наращивания производства оружия и улучшения военных технологий Россией

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии. "Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", - сказал Наев.

Как отмечает телеканал, Вооруженные силу Украины (ВСУ) не достигли серьезных успехов в 2023 году, так как российские военные применяли усовершенствованное оружие. "Надо понимать, что сокращение помощи [от западных стран] действительно ударит по нашей обороноспособности", - заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных законодателей информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до 2024 года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка Киева уже "трещит по швам", потому что контрнаступление ВСУ зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.