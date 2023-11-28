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Интерфакс-АВН

Белорусские войска РХБЗ оснастили реактивными пехотными огнеметами исходя из опыта СВО

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Белорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РБ

Минск. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Белорусские войска радиационной, химической и биологической защиты оснастили реактивными пехотными огнеметами исходя из опыта СВО, сообщил начальник войск РХБЗ - начальник управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Вячеслав Старков.

"На сегодняшний день реализуются мероприятия плана строительства и развития вооруженных сил. За последние годы мы войска обеспечили современными приборами радиационной, химической, биологической разведки. А огнеметные подразделения получили реактивные пехотные огнеметы", - сказал Старков в эфире телеканала белорусского Минобороны ВоенТВ в воскресенье.

Он подчеркнул, что в практике специальной военной операции РФ на Украине "больше всего мы обращаем внимание на применение огнеметных подразделений. Исходя из этого мы внесли соответствующие утончения в программу подготовки подразделений, которые выполняют задачи поражения объектов с применением реактивных пехотных огнеметов".

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