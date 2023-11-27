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Техкульт

В Петербурге создан робот, очищающий корпуса судов и морских платформ

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В РФ создан робот для очистки судов

Специалистам питерского СПбГМТУ создан робот, предназначенный для проведения очистки корпусов кораблей от различных микроорганизмов и наросших водорослей, что повышает эксплуатационные параметры водного транспорта, а также сберегает акватории от возможного появления «чужих» организмов.

Сегодня очистку подводных частей водного транспорта осуществляют или в доках или специальными для этого предназначенными водолазными службами, но оба варианта достаточно проблематичны и дороги в проведении. К примеру, для доковых операций часто просто не хватает доков, а «водолазный» вариант потенциально несет опасность для самих рабочих-подводников.

В РФ создан робот для очистки судов

На фоне этого в СПбГМТУ был разработан робот, который сможет в автоматическом режиме перемещаться вдоль корпуса корабля, судна или морского сооружения, обрабатывая и очищая и подводную и надводную части. Причем, в отличие от аналогичных зарубежных решений, очистку можно будет проводить прямо на рейде, без необходимости постановки в док — робот доставляется к объекту специальным судном, краном спускается к борту, после чего он «ползает» по поверхности корпуса, выполняя очистку. Теперь в СПбГМТУ занимаются всем очистным комплексом, в состав которого, помимо самого робота, входит спецсудно, где размещается робот и которое доставляет его к объектам очистки, а также системы управления, самодиагностики и т.д. Кроме того, инженеры прорабатывают возможность создания подобных систем для очистки внутренних поверхностей бассейнов, а также сбора мусора в водных акваториях.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
Робот
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