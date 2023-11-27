В КБ «Восток» создают недорогой дрон в форме «летающего крыла»

В России создают дон-«летающее крыло»

Специалисты конструкторского бюро «Восток» активно ведут работы над перспективным беспилотником, который будет выполнен в форме «летающего крыла», и уже в феврале будущего года планируют приступить к первым испытаниям своей новинки.

При размахе крыла около трех метров новый беспилотник от «Востока» будет способен преодолевать расстояние порядка 100 километров, работать в воздухе около шести часов и нести полезную нагрузку в пределах четырех килограммов. На данный беспилотник будут возлагаться задачи по ведению разведки, ретрансляции связи, включая обеспечение работы новой ударной системы с именем «Скальпель», корректировке артиллерийских ударов, а также выполнять объективный контроль поражения целей. Кроме того, новинка «Востока» имеет достаточно широкий спектр своего использования — к примеру, она может применяться в нефтегазовой отрасли и подразделениях МЧС. То есть там, где необходимы относительно длительное наблюдение над объектами, ведение патрулирования и видеофиксации и т.п. Также в «Востоке» отметили, что новый дрон будет иметь весьма низкую стоимость относительно подобных аналогов. Одной из ключевых задач КБ является создание доступных и надежных аппаратов, относящихся к самолетному типу.

Макс Антонов