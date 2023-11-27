Опытный электросамолет с укороченным взлетом EL-2 Goldfinch совершил первые полеты

EL-2 Goldfinch

В 2020 году американская компания по производству аэромобилей Electra совместно с ВВС США приступили к разработке самолета с укороченным взлетом и посадкой (ultra-STOL). Результатом их усилий стал уже совершивший первые два полета двухместный электрический самолет EL-2 Goldfinch.

Новая машина представляет собой гибридно-электрический самолет с укороченным взлетом и посадкой — он оснащен восемью электрическими (по четыре на каждом крыле) двигателями. Установленные особым образом, они нагнетают дополнительный поток воздуха по всей поверхности крыла, чем обеспечивают увеличенную подъемную силу. Тем самым сокращается длина пробега при взлете.

EL-2 Goldfinch

Двигатели работают от аккумуляторов, заряжаемых перед полетом, либо подзаряжаемых на лету от турбогенератора (гибридная версия). Двигатели Goldfinch работают гораздо тише и создают значительно меньше выбросов, чем обычные летательные аппараты. Первый, полностью «электрический» полет состоялся 11 ноября, а второй — «гибридно-электрический», продлившийся 23 минуты, 19 ноября. Летчику-испытателю Коди Али удалось подняться на высоту почти 980 м и пролететь около 50 км. В дальнейшем уже коммерческая серийная версия опытного прототипа Electra станет перевозить до девяти пассажиров на расстояние до 805 км со скоростью 322 км/ч, при этом на взлет/посадку ему будет достаточно ВПП длиной всего около 50 метров.

EL-2 Goldfinch

Александр Агеев