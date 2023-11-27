Lockheed Martin провела испытания оперативно-тактической ракеты большой дальности PrSM

PrSM

Lockheed Martin совместно с Сухопутными войсками США успешно завершили квалификационные летные испытания высокоточной ракеты большой дальности PrSM на полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико). В качестве пусковой установки был использован транспортно-пусковой контейнер (ТПК) M-142 HIMARS. Цель удалось поразить на расстоянии 150 км.

Изначально планировалось создать ракету с дальностью до 500 км, однако с прекращением действия Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) между Россией и США эти ограничения сняты, и теперь уже речь идет о ракетах с дальностью полета до 750 км. Может возникнуть вопрос: зачем ракету, рассчитанную на большую дальность поражения, ограничили 150 километрами? Все объясняется просто — таким образом разработчики совершенствуют систему наведения ракеты на этапе разгона в условиях максимальных нагрузок на ее корпус. Для запуска PrSM предполагается задействовать ТПК M270A1 MLRS (4 ракеты) и M142 HIMARS (2 ракеты). Основными целями PrSM должны стать ЗРК С-400 «Триумф», РЛС и пункты управления.

Александр Агеев