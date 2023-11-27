Войти
Техкульт

НАСА провело тест лазерной космической связи на расстоянии в 16 миллионов километров

628
0
+1

Устройство DSOC

В Паломарской обсерватории в Калифорнии сумели принять сигнал от устройства дальней космической оптической связи (Deep Space Optical Communications), установленного на космическом корабле «Психея». Полученные данные были использованы для настройки лазерного маяка, который отправил на «Психею» ответный сигнал. Первый тест новой коммуникационной линии космических масштабов признан успешным, теперь ученые и инженеры займутся настройкой системы и проверкой возможностей передачи сложной информации.

Лазерная связь для космоса должна прийти на смену радиосвязи, главная претензия к которой – низкая скорость передачи данных, не более 10 Мбит/с. Для сравнения, у прототипа лазерной системы этот показатель начинается с 200 Мбит/с. Кроме того, есть надежда, что при помощи лазера получится проще справляться с помехами, которые создает земная атмосфера. Самым сложным в работе новой технологии является необходимость прицеливания приемника и передатчика друг в друга. Первый тест связи был проведен на расстоянии в 16 млн км, но затем «Психея» долетит до одноименного объекта в поле астероидов между Марсом и Юпитером, где и будет работать. Оттуда свет добирается до Земли за 20 минут, в процессе чего и планета, и космический корабль значительно смещаются. Поэтому нужно постоянно корректировать положение передатчика и приемника, отработке чего и посвящен данный проект.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
03.11.2020
Космическая угроза. Есть ли у нас план, чтобы защитить Землю от астероидов и комет?
16.10.2020
NASA представило ровер-трансформер для исследования самых недоступных участков Марса
07.10.2020
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
30.07.2020
Марсианская впадина: доставят ли на Землю грунт из кратера Красной планеты
11.06.2020
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
07.05.2020
США готовят военные базы на Луне для добычи полезных ископаемых
16.04.2020
Жизнь в космосе увеличила мозг астронавтов. И деформировала гипофиз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов