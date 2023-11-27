НАСА провело тест лазерной космической связи на расстоянии в 16 миллионов километров

Устройство DSOC

В Паломарской обсерватории в Калифорнии сумели принять сигнал от устройства дальней космической оптической связи (Deep Space Optical Communications), установленного на космическом корабле «Психея». Полученные данные были использованы для настройки лазерного маяка, который отправил на «Психею» ответный сигнал. Первый тест новой коммуникационной линии космических масштабов признан успешным, теперь ученые и инженеры займутся настройкой системы и проверкой возможностей передачи сложной информации.

Лазерная связь для космоса должна прийти на смену радиосвязи, главная претензия к которой – низкая скорость передачи данных, не более 10 Мбит/с. Для сравнения, у прототипа лазерной системы этот показатель начинается с 200 Мбит/с. Кроме того, есть надежда, что при помощи лазера получится проще справляться с помехами, которые создает земная атмосфера. Самым сложным в работе новой технологии является необходимость прицеливания приемника и передатчика друг в друга. Первый тест связи был проведен на расстоянии в 16 млн км, но затем «Психея» долетит до одноименного объекта в поле астероидов между Марсом и Юпитером, где и будет работать. Оттуда свет добирается до Земли за 20 минут, в процессе чего и планета, и космический корабль значительно смещаются. Поэтому нужно постоянно корректировать положение передатчика и приемника, отработке чего и посвящен данный проект.

Александр Мартыненко