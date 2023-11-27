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Газета.ru

Украину атаковало рекордное число дронов. В Киеве пообещали отомстить

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Источник изображения: Oleksandr Khomenko/NurPhoto/Getty Images

На Украине сообщили о взрывах и перебоях с электричеством

Атака дронов-камикадзе в ночь на 25 ноября стала самой масштабной с начала военного конфликта с РФ, сообщили ВВС Украины. По данным украинских СМИ, силы ПВО сбили больше 70 беспилотников, из них 60 - в районе Киева. В результате удара пострадали пять человек, а в Киеве начались перебои с электричеством. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре столицы. В офисе президента Украины пообещали "расплату" за атаку. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Украинские СМИ сообщили о рекордной атаке дронов-камикадзе на города Украины в ночь на 25 ноября. ПВО ночью работала в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в Киеве и подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Командующий ВВС Микола Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что было выпущено 75 дронов, 71 из них удалось сбить. Он утверждает, что Киев стал основной целью атаки.

Военная администрация Киева сообщила о массовом обстреле города: было сбито 50 БПЛА, однако это лишь предварительные данные. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил об уничтожении 66 дронов. Этот налет стал самым массированным с 2022 года, отмечают военные. Воздушная тревога работала в Киеве более шести часов. Военная администрация сообщила, что дроны заходили в город несколькими группами и расходились по разным направлениям. Кроме этого, они постоянно меняли вектор движения.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что обломки БПЛА упали в нескольких районах города.

  • В Соломенском районе пострадали двое местных жителей, госпитализация им не потребовалась. Кроме этого, в одном из пятиэтажных жилых домов выбило все окна. В это время внутри находились две женщины, они не смогли самостоятельно выбраться, их освободили спасатели.
  • В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа высотного жилого дома, произошло задымление, но возгорания не было. Никто из жильцов не пострадал.
  • В Голосеевском районе обломки упали на четырехэтажный дом, пострадавших нет.
  • В Печерском и Подольском районах обломки упали на открытой местности на незастроенную территорию.

Кличко добавил, что в местах падения дронов работают спасатели и бригады медицинской скорой помощи. Всего в Киеве пострадали пять местных жителей.

В Киеве нет света

Минэнерго Украины сообщает, что в результате атаки 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве остались без света, специалисты восстанавливают линии.

"Страна" со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» пишет, что дроны повредили магистральные линии электропередачи и линии распределения областной энергосетевой компании.

"Надежность энергопитания в регионе снижена. Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения", - сообщила киевская городская военная администрация в беседе с изданием.

Ведомство добавило, что в Киеве возможны отключения света. Местных жителей попросили экономить электричество и не перезагружать сеть. Спустя несколько часов электроснабжение удалось восстановить.

Украина грозится отомстить

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время своего визита в Киев, в ночь на 25 ноября спускался в укрытие из-за обстрелов. Об этом он сам сообщил в соцсетях, опубликовав фотографию из укрытия. 25 ноября украинскую столицу также посетил президент Швейцарии Ален Берсе, чтобы принять участие в международном саммите по продовольственной безопасности.

Комментируя атаку беспилотников, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что за происходящее в стране будет расплата:

"За все будет ответ, за все будет расплата. Украинская нация есть и будет. Украинское государство будет становиться все сильнее".

Постоянные воздушные тревоги наносят ущерб украинской экономике в размере 9 млрд гривен - около $240 млн, писала "Страна" со ссылкой на главу налогового комитета Даниила Гетманцева. В прошлом году убытки составляли около 7 млрд гривен.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский поручил военному командованию найти решение, как не парализовать страну на время атаки.


Алена Фомина

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Страны
Дания
Латвия
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
БПЛА
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