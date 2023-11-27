«Крымский мост обречен»: глава СБУ пообещал России «много сюрпризов»

Глава СБУ Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост
Глава СБУ Малюк пообещал России «много сюрпризов», назвал Крымский мост «незаконной постройкой» и заявил, что он «обречен». По его словам, мост «полноценно не функционирует» после атак в октябре 2022 года и июле 2023-го - в РФ еще в октябре объявили о его восстановлении. Ранее в ВСУ говорили о наличии «более глубоко замысла» и грозили разрушить мост, когда этого «потребует ситуация». В Госдуме призвали российские спецслужбы к бдительности и назвали приоритетом защиту граждан.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил разрушить Крымский мост. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы» в эфире украинского телеканала «1+1».
Малюк назвал мост «законной целью» для украинской армии, так как он, по словам главы СБУ, является «незаконной постройкой на территории Украины». Мост соединяет материковую Россию с Крымом, который вошел в состав РФ по результатам референдума 2014 года - Киев результаты голосования не признает.
По словам Малюка, после атак украинских военных на мост в октябре 2022 года и в июле 2023-го он «полноценно не функционирует». В октябре вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о полном восстановлении моста и открытии автомобильного движения по всем четырем полосам. До этого движение на мосту было реверсивным.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление Малюка, подчеркнув, что задача России - обеспечение безопасности своих граждан.
«Конечно, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать такого рода вещи Нам остается только одно - решать задачи демилитаризации и денацификации Украины и обеспечивать безопасность для своих сограждан», - сказал депутат.
«Не все лишнее надо убирать прямо сейчас»
В октябре официальный представитель Военно-морских сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Крымский мост является одной из ключевых целей украинской армии, однако ВСУ «разрушат» его только тогда, когда этого «потребует ситуация».
Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также называла Крымский мост «лишней конструкцией», но подчеркивала, что «не все лишнее надо убирать прямо сейчас». По ее словам, у Украины есть «более глубокий замысел». До этого Гуменюк говорила, что у моста осталось «мало времени» - официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла ее слова «неприкрытым экстремизмом".
Атаки на Крымский мост
Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 года: на автомобильной части со стороны Тамани взорвалась фура, что привело к воспламенению семи топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в сторону Крыма. Частично обрушились два автомобильных пролета.
В ночь на 17 июля мост атаковали два беспилотных надводных катера, начиненных взрывчаткой, пострадала его автомобильная часть.
В России атаки на Крымский мост признали террористическими актами. Украинская сторона изначально не подтверждала свой причастности к произошедшему. Впоследствии Василий Малюк публично признал ответственность за первую атаку, назвав ее «одной из реализаций» Киева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ и ко второму удару по мосту.
Семен Сонный