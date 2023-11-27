«Яковлев» обсудил с авиакомпаниями эксплуатацию и обслуживание парка Superjet-100

Компания «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации организовала в Санкт-Петербурге симпозиум эксплуатантов самолетов Superjet-100, посвященный обсуждению актуальных вопросов поддержания летной годности и импортозамещения. Соорганизатором мероприятия выступил крупнейший эксплуатант самолетов данного типа – авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).

Участниками симпозиума помимо разработчика и эксплуатантов самолета стали производители авиационного оборудования, представители обслуживающих организаций и авиационных властей. Это уже второе мероприятие такого формата, организованное «Яковлевым», – первый симпозиум состоялся в 2021 году в Сочи и прошел с участием зарубежных производителей комплектующих изделий самолета Superjet-100.

В этом году основной темой симпозиума стало преодоление последствий беспрецедентных санкций, введенных в отношении всей авиатранспортной отрасли России в 2022 году. В частности, представители ПАО «Яковлев» и производители оборудования выступили с докладами о локализации и освоении ремонта иностранных комплектующих изделий, а также о разработке новых отечественных компонентов взамен импортных. По состоянию на февраль 2022 года в России было освоено техобслуживание 59 компонентов самолета Superjet-100, сегодня таких компонентов 178, а еще 226 компонентов планируется заменить российскими аналогами, которые создаются в рамках проекта импортозамещенной версии воздушного судна.

«Такие мероприятия нужны нам, чтобы поддерживать тот высокий уровень взаимодействия, который стал залогом бесперебойной эксплуатации российских Superjet-100. Совместная работа ПАО «Яковлев» и отечественных авиакомпаний обеспечивает стабильно высокий уровень исправности самолетов типа Superjet-100 – в третьем квартале 2023 года он не только не снизился, но и даже подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом регулярность вылетов нам также удается сохранять на высоком уровне – порядка 98%. Все это свидетельствует о том, что совместными усилиями нам удалось избежать негативного сценария развития событий», – отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

В рамках мероприятия были подведены итоги эксплуатации парка в 2022-2023 годах. Введенные санкции значительно изменили модель эксплуатации самолетов Superjet-100 российскими авиакомпаниями. Так, по данным транспортно-клиринговой палаты в 2022 году пассажиропоток Superjet-100 на международных маршрутах составил 4,8 млн пассажиро-километров, что на 263% больше, чем в допандемийном 2019 году. Среди новых направлений для самолетов Superjet-100 – Харбин, Астана, Дубай, Стамбул, Ереван, Ташкент, Хургада, Тель-Авив, Бишкек и другие города зарубежья.

Кроме того, на симпозиуме поднимались вопросы увеличения ресурса воздушного судна, обновления нормативной базы, развития системы послепродажного обслуживания и переобучения авиационного персонала. Представители авиакомпаний выступили с докладами о текущем состоянии парка и основных вопросах, возникающих в ходе эксплуатации.

С начала коммерческой эксплуатации парк самолетов Superjet-100 провел в воздухе более 1,4 млн летных часов. Всего было выполнено свыше 820 тысяч циклов взлет-посадка и перевезено порядка 40 млн пассажиров.