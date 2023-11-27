Войти
Военное обозрение

Белорусские разработчики на выставке «Россия» в Москве представили беспилотный комплекс «Буревестник» с ударными возможностями

733
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Международная выставка "Россия" на ВДНХ в Москве привлекает десятки тысяч посетителей ежедневно. Своими достижениями в самых разных областях и отраслях - от сельского хозяйства до робототехники спешат поделиться российские регионы, крупные компании, а также представители зарубежья.

Внимание военных экспертов привлекла экспозиция в павильоне Белоруссии, где представлен беспилотный летательный аппарат "Буревестник".

По сути, это беспилотный комплекс, который может выполнять как разведывательные функции с передачей данных на командный пункт, так и функции ударные. При максимальной массе полезной нагрузки в 80 кг он может нести (как в представленной версии) четыре ракеты на пилонах под и над крыльями.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон с размахом крыла 9,24 м и крейсерской скоростью около 125 км/ч ракетами способен поражать различные цели, включая легкобронированную технику.

Источник изображения: topwar.ru

Максимальная высота полёта дрона "Буревестник" белорусских разработчиков составляет 4000 м.

Разведывательно-ударный вариант комплекса обозначается как "Буревестник-МК".

Мониторинговое оборудование БАК (беспилотного авиакомплекса) позволяет вести разведку вне зависимости от времени суток.

Максимальный радиус применения в условиях прямой радиосвязи - 100 км, при использовании двух ретрансляторов - до 500 км.

Белорусский БАК "Буревестник" имеет максимальную взлетную массу 320 кг и способен находиться в воздухе до 10 ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Похожие новости
26.12.2022
Конец украинского кризиса не скоро. Визит Зеленского в США подтвердил это
04.04.2022
Внутренние войска МВД Белоруссии, КГБ и спецподразделение "Альфа" внесены в санкционный список Минторга США
10.11.2021
Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
31.08.2021
Российские военные установили несколько рекордов
10.09.2013
ВР приняла национальную космическую программу на 2013-2017 годы
09.06.2010
KADEX-2010: Точка отсчета
09.04.2009
Белоруссия закупит российские самолеты для ВВС и ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов