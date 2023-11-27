Белорусские разработчики на выставке «Россия» в Москве представили беспилотный комплекс «Буревестник» с ударными возможностями

Источник изображения: topwar.ru

Международная выставка "Россия" на ВДНХ в Москве привлекает десятки тысяч посетителей ежедневно. Своими достижениями в самых разных областях и отраслях - от сельского хозяйства до робототехники спешат поделиться российские регионы, крупные компании, а также представители зарубежья.

Внимание военных экспертов привлекла экспозиция в павильоне Белоруссии, где представлен беспилотный летательный аппарат "Буревестник".

По сути, это беспилотный комплекс, который может выполнять как разведывательные функции с передачей данных на командный пункт, так и функции ударные. При максимальной массе полезной нагрузки в 80 кг он может нести (как в представленной версии) четыре ракеты на пилонах под и над крыльями.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон с размахом крыла 9,24 м и крейсерской скоростью около 125 км/ч ракетами способен поражать различные цели, включая легкобронированную технику.

Источник изображения: topwar.ru

Максимальная высота полёта дрона "Буревестник" белорусских разработчиков составляет 4000 м.

Разведывательно-ударный вариант комплекса обозначается как "Буревестник-МК".

Мониторинговое оборудование БАК (беспилотного авиакомплекса) позволяет вести разведку вне зависимости от времени суток.

Максимальный радиус применения в условиях прямой радиосвязи - 100 км, при использовании двух ретрансляторов - до 500 км.

Белорусский БАК "Буревестник" имеет максимальную взлетную массу 320 кг и способен находиться в воздухе до 10 ч.