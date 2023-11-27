Продержатся недолго. В ФРГ раскритиковали уровень боеспособности армии

Артиллеристы армии США во время учений в Германии.

В оппозиции ФРГ считают, что армия страны продержится в бою не более двух дней

МОСКВА, 26 ноября/ Радио Sputnik. В бундесвере наблюдается острый дефицит боеприпасов в связи с масштабными поставками на Украину, заявил агентству DPA вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.

По словам парламентария, который специализируется на вопросах обороны, если ситуацию не исправить, то в случае возможного конфликта немецкие военные смогут продержаться в бою не более двух дней.

Вадефуль назвал этот результат катастрофическим, говорится в материале РИА Новости.

"Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня", – сообщил депутат.

Он также высказал мнение, что заявленное правящей коалицией превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается очень медленно.

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