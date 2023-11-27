Войти
Lenta.ru

Названы особенности уничтоженных над Азовским морем украинских ракет

680
0
0
Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии
Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kanyshchev

Сбитые российскими военными над Азовским морем зенитные ракеты С-200 очень уязвимы, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях снарядов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российскому региону.

«Дальность полета ракеты может достигать 600 километров, поражает цели на высотах до 40 километров. Более того, особенность комплекса в том, что там используется полуактивная головка самонаведения, то есть цель захватывается на земле. Отраженный от цели сигнал захватывается головкой самонаведения ракеты, и ракета по этому самоотраженному сигналу наводится точно в цель», — объяснил он.

Боевая часть осколочно-фугасная, но я думаю, при помощи американцев этот комплекс удалось доработать, изменить его систему наведения. Вероятнее всего туда установили блок, который позволяет наводить ракеты по координатам GPS. Возможно, изменили боевую часть

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Тем не менее существует много средств, которые могут защитить от этих боеприпасов, отметил Кнутов.

«Ракета летит по баллистической траектории, имеет большие размеры — порядка 11 метров в длину, изготовлена из металла, поэтому хорошо видна на радарах. Современные зенитно-ракетные комплексы ее могут захватить на сопровождение и сбить. Система эта достаточно уязвимая, но Украина считает, что может применять подобного рода комплексы для обстрела территории нашей страны», — добавил военный эксперт.

Также специалист полагает, что такие устаревшие комплексы могут использовать для психологического воздействия на россиян.

26 ноября Минобороны отчиталось, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
С-200
Проекты
GPS
Похожие новости
30.11.2022
США переводят Украину на дешевые вооружения
01.09.2022
Применение американских ракет HARM с украинских истребителей МиГ-29
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
18.04.2017
Заложники международного права
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов