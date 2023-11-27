Лукашенко напомнил Сербии о доброте и призвал не вилять хвостом

Белоруссия долгое время с пониманием относилась к Сербии, допускавшей враждебные действия под давлением Брюсселя, пишет "Печат". Но так не могло продолжаться вечно. Александр Лукашенко напомнил о поддержке, которую Минск в свое время оказал Белграду, и призвал определиться.

Филип Родич

"Нам жаль, что такое решение принято. Оно явно демонстрирует лояльность к центру власти, который требует подобных действий и готов за них наградить", — заявил пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Андрей Савиных в июне 2012 года, когда временное сербское правительство Мирко Цветковича решило поддержать санкции, которые Европейский Союз ввел против Белоруссии. Тогда Сербия хотела таким образом "согласовать внешнюю политику" с Евросоюзом. Сербия в то время всячески доказывала свою лояльность Брюсселю, в том числе в ущерб настоящей и давней дружбе с Белоруссией. Также сыграло роль то, что правительство Цветковича было временным и ожидался приход к власти новых политических сил, которые могли бы вести в отношении Минска (и других государств) более суверенную политику.

И действительно, после прихода Томислава Николича на пост президента и Александра Вучича на пост премьер-министра ситуация во многом изменилась. Отношения между Белградом и Минском начали все больше отличаться от времен правления Слободана Милошевича: их можно было назвать братскими, особенно когда высказывалась идея о вступлении Сербии в конфедерацию, которую Россия и Белоруссия создавали в 1996 году. Возможно, идея была нереальной, но вполне реальным было решение Лукашенко, принятое им в апреле 1999 года, когда Белград "посещали" лишь натовские бомбы и иногда самолеты с переговорщиками, приехать с визитом в сербскую столицу, подвергавшуюся тогда агрессии 19 мощных стран, и тем самым продемонстрировать Сербии свою поддержку. Он привез с собой 500 тонн гуманитарной помощи. Западники скажут, что это очень мало по сравнению с 22000, а затем 79000 тонн помощи в виде взрывчатки, которую нам в тот момент поставил Запад. И, конечно, эти 500 тонн не сравнятся с той помощью, которую Запад оказал нам позже, после 2000 года. Тем не менее в тот момент Лукашенко сделал важный символический жест. Настоящая лепта вдовицы, если вспомнить Евангелие.

Годы охлаждения

После свержения Слободана Милошевича и принятия идеи о безальтернативности европейского пути совершенно естественно, что отношения между Белградом и Минском начали атрофироваться. Их охлаждение удивительным образом совпало с назначением Сречко Джукича послом Сербии в Минске. Представление о его дипломатической деятельности дает, например, тот факт, что он был членом Форума по международным отношениям Европейского движения в Сербии, а также его (бело)русофобские комментарии люксембургским СМИ о ситуации на европейском востоке. Среди прочих его "достижений" стоит вспомнить, с каким результатом он и власть, которая отправила его в Белоруссию, работали над сближением двух некогда очень близких народов: Лукашенко ни разу за 15 лет — с момента бомбардировок и до 2014 года — не посетил Сербию. А в 2014 году белорусский лидер отправил в Сербию гуманитарную помощь, но не из-за бомбардировок НАТО, а в связи с катастрофическими наводнениями. Если быть предельно точным, то Лукашенко прилетал в Сербию в 2009 году, но только для посещения бизнес-форума в качестве частного лица.

Так же себя вела и сербская сторона. С момента визита в 1996 году президента Союзной Республики Югославии Зорана Лилича в Минск и вплоть до поездки Томислава Николича в Белоруссию в марте 2013 года (всего через десять месяцев после вступления в должность президента) никому и в голову не приходило посещать Белоруссию. Тот визит Николича на самом деле придал большой импульс развитию двусторонних отношений. Президенты подписали тогда совместное заявление о будущем сотрудничестве двух стран. Далее последовал уже упомянутый визит Лукашенко в Белград и ответная поездка Николича в Минск в ноябре 2015 года, а после был еще целый ряд двусторонних встреч на уровне министерств и ведомств. В январе 2017 года еще в качестве премьера Александр Вучич отправился в Минск, а в декабре Александр Лукашенко нанес ему ответный визит уже как коллеге — президенту.

После той встречи, к сожалению, двусторонние отношения снова пошли на спад. Конечно, не так стремительно, как во времена правления "Демократической оппозиции Сербии". В августе 2020 года Сербия опять поддалась западному давлению и поддержала европейские санкции против Белоруссии, а также европейскую декларацию, в которой Лукашенко не признавался законным президентом. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич тогда выразила надежду, что Александр Лукашенко "не будет возражать", ожидая такого же понимания, как в 2012 году. Похоже, так оно и вышло, ведь Белоруссия во главе с "нелегитимным" президентом отправила нам в апреле и мае 2021 года четыре МиГ-29. В подарок, хотя можно расценивать их и как продолжение гуманитарной помощи.

Но тех четырех МиГов оказалось недостаточно, чтобы Сербия нашла в себе силы и воспротивилась в декабре 2021 года европейским требованиям о согласовании внешней политики. Поэтому мы опять частично поддержали санкции. Однако на этот раз безмолвного понимания от Минска Белград не дождался, и 30 января 2022 года Белоруссия приняла решение запретить импорт продуктов питания из Сербии. Стоит признать, что и санкции Сербии против Белоруссии, и ответные белорусские санкции на самом деле носили символический характер, но, как мы уже убедились, отношения между двумя странами все время отличались выраженным символизмом. Сербия также поддержала европейские санкции и в мае 2022 года.

Совет от Лукашенко

Однако 21 августа текущего года Сербия, как о том с сожалением сообщил общественности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не поддержала решение Европейского Союза о расширении санкций против Белоруссии. Это хорошо, поскольку новый пакет санкций уже не был столь символическим. До сих пор в санкционном списке значились только продукты питания, такие как свинина, молочная и кондитерская продукция, фрукты, овощи. Но, по данным Экономической палаты Сербии, основными товарами, которые Сербия экспортировала в Белоруссию, были шины, краски и покрытия, строительные материалы и тому подобное. В новый же европейский список санкций против Белоруссии включили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также товары и технологии пригодные для использования в авиационной и космической промышленности… На самом деле это были опосредованные санкции против Российской Федерации, ведь, как сообщил Брюссель, их целью было помешать России обходить запреты через посредство Белоруссии.

Но Александру Лукашенко показалось этого мало, и он воспользовался возможностью в момент назначения нового посла в Белграде Сергея Малиновского, чтобы отправить нам послание, а вернее, дать "братский совет". "Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Белоруссии. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Белоруссии, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", — сказал Александр Лукашенко на встрече с только что назначенными послами.

Президент Белоруссии ясно дал понять, что пришло время Белграду прекратить свою игру с метанием вокруг европейских санкций и выбрать наконец позицию в отношении его страны. Однако в послании Лукашенко есть и подтекст, который сквозит между строк. Как я писал выше, санкции, которые до сих пор Белград под давлением Брюсселя вводил против Белоруссии, а также ответные санкции Минска были практически безвредными и не слишком влияли на и без того незначительный торговый оборот между странами. Новый пакет Брюсселя мог бы изменить ситуацию, но в не в этом дело. Главная проблема, судя по всему, в возможном "согласовании" внешней политики Сербии с той политикой, которую Евросоюз проводит в отношении России. Если бы Сербия пошла на этот шаг, то ситуация стала бы куда серьезнее. Лукашенко, по всей видимости, хотел донести мысль: одумайтесь и не воображайте, что мы всегда будем с пониманием относиться к вашей игре. Москва вообще не захочет ничего понимать. Можно сказать, что это перечеркивает все предположения сторонников антироссийских санкций в Сербии, которые, как и Ана Брнабич в 2020 году, надеются, что "никто не будет возражать". Будет, потому что любовь предполагает взаимность.