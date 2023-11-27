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Военное обозрение

Канадский премьер Трюдо пообещал вооружить ВСУ канадскими автоматическими винтовками Colt C7

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Источник изображения: topwar.ru

Канада продолжит поддерживать Украину военными поставками, на этот рад Оттава отправит Киеву большую партию автоматических винтовок и патронов к ним. Об этом объявил Джастин Трюдо.

Канадский премьер, выступая на саммите Канада - Евросоюз, пообещал вооружить украинскую армию новыми канадскими автоматическими винтовками C7 и C8 производства компании Colt Canada. По сути, это те же американские М16 и М4, но с некоторыми изменениями. По словам Трюдо, Канада поставит Украине более 11 тысяч винтовок и более 9 млн. патронов к ним. Сроки поставки пока не названы.

Сегодня я объявляю, что Канада передает Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов

- заявил премьер.

В апреле этого года тот же Трюдо обещал Зеленскому 21 тысяч 5,56-мм штурмовых винтовок, 38 единиц 7,62-мм пулеметов и более 2,4 млн патронов. По-видимому, новая поставка будет частью этой.

Украинская пресса пишет, что речь идет о винтовках Diemaco C7 и Diemaco C8, являющихся лицензионными версиями Colt M16 и Colt M4 для канадской армии, принятыми на вооружение Силами обороны Канады весной этого года. Основные отличия канадских винтовок от американских М16А1 - это ствол, аналогичный М16А2 и упрощённый диоптрический прицел, имеющий две установки по дальности. К канадскому автомату подходят алюминиевые магазины от M16, но штатными являются пластиковые на 30 патронов.

Стоит отметить, что на вооружении ВСУ уже стоят американские винтовки, в мае прошлого года ВСУ получили 7 тысяч абсолютно новых штурмовых винтовок M4A1 калибра 5,56 мм, а также боеприпасы к ним.

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Страны
Канада
США
Украина
Продукция
AR-15
M16
Проекты
Евросоюз
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