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Интерфакс-АВН

Кроме России никто не в состоянии играть роль гаранта на Южном Кавказе, считают в Кремле

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Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Петропавловск-Камчатский. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, и России известно об их попытках вытеснить Москву из региона, но никто не в состоянии играть там роль гаранта мира и стабильности, кроме России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков отметил, что еще три-пять лет назад попытки вытеснить российских миротворцев из региона, ослабить связи России и Армении происходили "с надетыми дипломатическими масками".

"Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - отметил он.

По словам Пескова, "действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию".

Такие страны, отметил он, занявшие однобокую позицию, не могут на что-то претендовать, "это и невозможно, и неуместно".

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Армения
Россия
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