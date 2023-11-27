Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО стран ОДКБ

Шойгу: единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана, заявил 26 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что есть двусторонние соглашения с каждым из государств. Систему оформят документально, если потребуется.

«Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией», — сказал министр в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его словам, система оснащена и работает, а также проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.

Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о большой работе по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. По его словам, он обсуждал вопросы обеспечения общей безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время его визита в Москву, в том числе формирование общей системы ПВО стран ОДКБ. Также российский лидер отметил, что поднял эту тему в преддверии встречи в Минске в рамках ОДКБ.

12 октября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с РФ. Тогда же военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на основе российских комплексов ПВО в будущем можно будет выстроить единую систему противовоздушной обороны в составе государств — участников СНГ.

До этого, 19 декабря 2022 года, Путин сказал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.