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Эта мощная российская ракета за раз уничтожит американский авианосец

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Американский авианосец Авраам Линкольн
Американский авианосец Авраам Линкольн.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Cpl. Djalma Vuong-De Ramos

Эта российская ракета надводного базирования слишком мощная, пишет пользователь Sohu. Она развивает сверхзвуковую скорость и способна с высокой точностью поразить и уничтожить американские атомные авианосцы. Речь идет о "Цирконе".

"Циркон" — это первая в мире гиперзвуковая ракета надводного базирования, развивающая скорость более восьми Махов и способная за раз уничтожить американский атомный авианосец. Ее можно запускать с фрегатов, крейсеров и подводных лодок, а максимальная дальность полета составляет до тысячи километров. Скорость полета в несколько раз превышает скорость звука, что затрудняет перехват этих ракет существующими системами ПРО и ПВО.

Россия неоднократно проводила пуски "Циркона". Президент страны Владимир Путин заявил, что успешные испытания этой противокорабельной ракеты являются значимым событием для российских военных и для государства в целом. "Циркон" — это важнейшее оружие России в XXI веке. Благодаря своей точности оно стал одним из основных средств борьбы с противником в современном бою.

Глобальная разработка систем наведения для ракет началась после Второй мировой войны, а начало их практического использования положили арабо-израильские войны 1960-1970-х годов. В течение десятилетий "холодной войны" традиционные противники — США и Советский Союз — соревновались в производстве и разработке разного оружия, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерные боеголовки. Ракеты разрабатывались с дальностью полета в тысячи километров, чтобы вселить страх в противника, и это позволило достичь определенного баланса между двумя лагерями.

Для наведения ракет используются различные средства, включая спутники, радары и лазеры. Снаряды могут захватывать цели с помощью тепловых датчиков, встроенных для автоматического обнаружения танков и самолетов.

Некоторые из этих ракет оснащены камерами, позволяющими заснять цель перед ее поражением, другие — инфракрасными камерами, которые фотографируют цель и передают данные на станцию наведения, которая затем уничтожает цель с чрезвычайно высокой точностью.

На протяжении десятилетий страны и военно-промышленные компании конкурировали между собой за производство и разработку многих типов управляемых снарядов. 3М22 "Циркон" — это гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую создала Россия. 7 октября 2020 года российские военные успешно запустили "Циркон" на крайнем севере страны.

Ракета, запущенная с фрегата "Адмирал Горшков" в Средиземном море, преодолела 450 километров и успешно поразила мишень в Баренцевом море. Средняя скорость ракеты при запуске составляет 1,6 км/с, максимальная скорость ее полета — 9500 км/ч, или восемь Махов. Максимальная высота — 28 километров.

После завершения испытаний ракета поступила на вооружение ВМФ России.

Автор: Маленький хозяин семи ночей (七夜小当家)

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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