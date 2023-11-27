Военные 18 стран примут участие в учениях в норвежском Ставангере

Финские военные во время учений в Норвегии. Архивная фотография.

Минск. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Еврокорпус начнет выполнять функции командования Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО в 2024 году, сообщил в воскресенье агентству PAP командующий тактическим объединением вооруженных сил государств ЕС генерал Ярослав Громадзиньский.

Как заявил Громадзиньский агентству, Еврокорпус во вторник приступит к учениям в Норвегии в рамках антикризисных операций НАТО, вместе с военными из 18 стран. "Целью учений STEADFAST JACKAL 2023 является проверка способности Еврокорпуса планировать и проводить совместные операции кризисного реагирования против гибридных противников, противостоящих НАТО, в основном на суше, в киберпространстве и в воздухе", - сообщил командующий Еврокорпусом.

Он уточнил, что речь идет "об операциях вне задействования 5-й статьи НАТО".

В учениях, которые пройдут в Объединенном боевом центре (Joint Warfare Centre) в норвежском Ставангере, примут участие более 1,1 тыс. солдат из 18 стран. В качестве наблюдателей, добавил Громадзиньский, заявлены представители Грузии и Иордании.

"Результаты учений будут оценены и сертифицированы по стандартам НАТО, цель - продемонстрировать способность соединения проводить совместные с Альянсом операции... По завершении сложного процесса оценки согласно стандартам НАТО Еврокорпус получит мандат на выполнение функций командования Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) в 2024 году", - сообщает агентство.