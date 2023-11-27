В Балтийском море начались государственные испытания МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М»

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Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, вышел на этап государственных испытаний, которые пройдут в акватории Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

МРК "Наро-Фоминск" приступил к первому этапу государственных испытаний, в рамках которого будут проверены скоростные и маневренные характеристики корабля, а также работа всех механизмов и агрегатов, вооружения и т.д. О сроках проведения первого этапа госиспытаний ничего не говорится, но второй этап будет представлять собой ревизию корабля перед передачей заказчику. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет до конца года, "Наро-Фоминск" войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. В Балтийске для него уже приготовлена вся необходимая инфраструктура.

Подчеркивается, что госиспытания МРК проходят под контролем главкома ВМФ Николая Евменова, решение о принятии корабля в состав флота и сроках, будет вынесено по итогам госиспытаний.

МРК "Наро-Фоминск" был заложен 23 февраля 2018 года, спущен на воду 9 декабря 2022 года. После достройки в начале августа 2023 года был отправлен в Кронштадт для прохождения необходимых испытаний и передачи флоту. Предназначен для Балтийского флота.

"Наро-Фоминск" является одиннадцатым малым ракетным кораблем проекта 21631 "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ для российского флота. Изначально планировалось, что корабль отправится служить на Черноморский флот, но затем было принято решение отправить его на Балтику, поскольку НАТО в последнее время значительно нарастила силы на западных границах России.

Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются модернизацией проекта 21630 "Буян" и относятся к многоцелевым кораблями класса "река-море". Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК" на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. Установлен водомётный движитель.