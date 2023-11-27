В Камбоджу прибыл большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев"

Судно находится в городе Сиануквиль, рассказали в посольстве РФ

ХАНОЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Пантелеев" прибыл с заходом в камбоджийский порт Кампонгсаом. Торжественная церемония встречи российского военного корабля состоялась в морской гавани города Сиануквиль, сообщили ТАСС в посольстве России в Пномпене.

Экипаж судна приветствовали заместитель командующего главной военно-морской базой ВМС Камбоджи Реам контр-адмирал Рос Веасна и посол России в королевстве Анатолий Боровик. Он отметил, что подобные заходы - это добрая традиция, символизирующая доверие и дружбу между Россией и Камбоджей. "Этот заход подтверждает настрой России на дальнейшее развитие и углубление давних добрых связей с Камбоджей", - отметил глава российской дипмиссии.

В приветственном слове посол рассказал о важной роли порта Кампонгсаом в период оказания Советским Союзом Камбодже масштабной помощи в 1979-1980-е годы в возрождении ее народного хозяйства после освобождения от режима геноцида "красных кхмеров". "Моряки и докеры гражданского и военного флотов Советского Союза оказывали содействие камбоджийскому государству в условиях объявленной Западом против него международной изоляции", - сказал дипломат. Он напомнил, что осенью 1979 года советский теплоход "Охотск" стал вторым судном (после вьетнамского), доставившим в порт Кампонгсаом продовольствие. В феврале 1980 года, впервые после свержения режима Пол Пота, сюда пришел советский сторожевой корабль.

Советские офицеры направлялись в Камбоджу для оказания практической помощи в создании новых вооруженных сил, в том числе военно-морского флота, его организации, комплектовании и подготовке кадров, обеспечении военными морскими и речными судами, рассказал Боровик. "Военное сотрудничество наших двух стран продолжается и по сей день. В вузах Министерства обороны России готовятся кадры, в том числе для Военно-морских сил королевства", - указал посол.

Как сообщила 7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота, большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе с главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район.

В рамках мероприятий боевой подготовки российские корабли проводят в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами, а также производят совместные маневры с отработкой алгоритмов действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, в ходе дальнего морского похода запланированы тренировки по связи, пополнение запасов на ходу, а также корабельные учения по борьбе за живучесть.