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Военное обозрение

Франция отправила в Чёрное море судно с четырьмя сторожевыми катерами FPB 98 MKI для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Франция начала переброску на Украину еще четырех сторожевых катеров FPB 98 MKI, предназначенных для Береговой охраны украинской госпогранслужбы. Грузовое судно UHL Fusion под флагом Мадейры (Португалия) вышло из Сен-Назера и отправилось в Черное море.

24 ноября французская судостроительная компания ОСЕА отправила в Черное море грузовое судно, на борту которого находятся очередные четыре сторожевых катера FPB 98 MKI, построенных в рамках контракта 2019 года. Катера с номерами с BG 205 по BG 208 были погружены на судно UHL Fusion 22 ноября в порту Сен-Назер, после чего оно отправилось в сторону Украины.

Отмечается, что ранее Киев получил четыре французских катера, доставленных в мае и августе этого года грузовыми судами в румынский порт Констанца, после чего их переместили в Измаил, где они и находятся. Скорей всего, эти четыре катера также будут доставлены в Румынию. Всего по контракту 2019 года французы должны поставить Украине 20 сторожевых катеров FPB 98 MKI, из них пять должны были строить сами украинцы на судостроительном предприятии "Нибулон" в Николаеве.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

Ранее в Киеве планировали перебросить часть катеров на Днепр, но на данный момент такой возможности нет. Да и на Дунае они целее будут, там только "Герани" летают, а на Днепре много различных беспилотников кружит.

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