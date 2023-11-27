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ТАСС

Гражданские инструкторы по тактической медицине начали обучать медиков ВДВ России

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Медицинский персонал доставляет раненого в прифронтовой госпиталь
Медицинский персонал доставляет раненого в прифронтовой госпиталь.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Минобороны РФ отметили, что в программе подготовки есть теоретические занятия, но основной акцент сделали на практику

ТАСС 26 ноября. Командование российских Воздушно-десантных войск впервые привлекло сертифицированных гражданских инструкторов по тактической медицине к подготовке военных медиков, служащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО в Луганской Народной Республике постоянно проходит подготовка личного состава передовых медицинских эвакуационных групп всех подразделений воздушно-десантных войск, принимающих участие в специальной военной операции. <…> Впервые к таким занятиям привлечены гражданские инструкторы по тактической медицине, прошедшие обучение по стандартам Минобороны России в Военно-медицинской академии", - говорится в сообщении.

На тренировках военные медики учатся оказывать помощь себе и сослуживцам. В программе подготовки есть теоретические занятия, но основной акцент сделан на практику. Условия максимально приближены к боевым, что отмечают прибывшие с передовой.

"Здесь все организовано именно так, как там. Настоящий дым, подбитая техника и "раненые" бойцы, которым нужно оказать экстренную медицинскую помощь", - поделился один из участников занятия. 

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