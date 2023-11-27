Опубликованы кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Минобороны РФ 26 ноября показало кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракета запущена с космическим аппаратом в интересах военного ведомства.

Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Как указали в Минобороны, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главным центром разведки космической обстановки космических войск ВКС внесены сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

25 ноября ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны. Позднее сообщалось, что запущенный спутник был выведен на целевую орбиту. Это пятый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен 27 октября.