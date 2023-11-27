На Украине 10 лет думали, что нужны Западу. Правда оказалась болезненной

Придавая конфликту на Украине идеологическую окраску, Запад ломает возможности для его решения, пишет "Хуаньцю шибао". Продавать нарратив о "российской угрозе" ему по-прежнему выгодно. Однако это совсем не то, на что рассчитывали десять лет назад на Майдане.

В последние дни некоторые лидеры Соединенных Штатов и Европы часто посещали Украину, чтобы принять участие в праздновании десятой годовщины украинского Майдана. Выражая поддержку Украине в продолжении борьбы, некоторые западные официальные лица пытаются втянуть в нее и Китай, описывая украинский кризис как "идеологическую борьбу" между Востоком и Западом и утверждая, что если Запад проиграет на Украине, то он потеряет идеологическую силу и это откроет возможности для России и Китая. Министр обороны США Ллойд Остин даже заявил, что "если Россия добьется успеха на Украине, то Китай окажется в более выгодном положении и сможет применить силу для расширения своей территории в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кое-кто в США и на Западе, несомненно, хочет превратить геополитический кризис в идеологическую борьбу между Востоком и Западом. Воспользовавшись десятой годовщиной украинского Евромайдана, они приукрасили свои фантазии в этой геополитической игре и вывесили идеологическое знамя "противостояния диктатуре".

Прежде всего, шумиха вокруг идеологического противостояния — это попытка сместить фокус в российско-украинском конфликте. Как известно, он возник из-за кризиса геополитической безопасности между Россией и Западом. Последний серьезно сжимал традиционное пространство геополитической безопасности РФ, провоцируя напряженность в ее отношениях с НАТО. С момента вступления в XXI век Североатлантический альянс, возглавляемый Соединенными Штатами, провел несколько раундов расширения на восток под лозунгом поддержания региональной стабильности и безопасности блока, увеличив состав стран-членов от Центральной Европы до Восточной и Юго-Восточной Европы и активно зазывая к себе бывшие советские республики — Украину и Грузию. А 21 ноября 2013 года украинские прозападные группировки организовали так называемый Майдан с целью свержения тогдашнего президента Виктора Януковича, и по мнению России, это была цветная революция. Украинский кризис, продолжавшийся в течение многих лет с 2014 по 2022 год, стал результатом обострения напряженности в сфере геобезопасности между Россией и НАТО, когда обе стороны стали жестко конкурировать за право голоса в этом вопросе.

На данный момент российско-украинский конфликт длится уже более 600 дней, и НАТО во главе с США, как и Россия оказались в патовой ситуации на Украине: обеим сторонам сложно одолеть друг друга в военном, экономическом и дипломатическом плане, а украинский народ страдает от боевых действий. Соединенные Штаты и остальной Запад, безусловно, хотят сместить акцент, превознося голую геополитическую борьбу между крупными государствами как соревнование между "Западом и диктатурами". Они хотят использовать "демократию и свободу" для прикрытия игры с нулевой суммой и блоковой политики, которую Запад ведет на Украине.

После окончания холодной войны страны постсоветского пространства сделали выбор в пользу западных демократий с регулярными выборами и свободной рыночной экономикой, сократив тем самым разрыв между Востоком и Западом времен холодной войны. Ровно 10 лет назад перед Украиной встал выбор: Соглашение об ассоциации с ЕС или Евразийский экономический союз под руководством России. И этот выбор должен был определить, в каком направлении будет идти региональная экономическая интеграция и кто будет доминировать в стране. С точки зрения ценностей никакой идеологической борьбы между западной демократией и незападной идеологией здесь нет и в помине.

Во-вторых, спекуляция на тему "демократия против авторитаризма" призвана заставить западных союзников платить за американскую стратегию. В настоящее время в российско-украинском конфликте нет никаких признаков перелома, он превратился в затяжной конфликт на истощение с перетягиванием каната. На пороге 2023 года США уже испытывают трудности с предоставлением военной помощи Киеву, а разногласия двух партий в Палате представителей мешают утверждению пакетов помощи. Администрация Джо Байдена в настоящее время сталкивается с сильным внутренним давлением: с одной стороны, Белому дому требуется решить проблему растущего государственного долга, а с другой стороны, республиканцы критикуют политику Байдена в отношении Украины как неэффективную и выступают против безоговорочной помощи. Для того чтобы смягчить острую негативную реакцию, вызванную приостановкой финансирования Киева со стороны Конгресса, администрация Байдена продолжает продавать европейским странам "теорию российской угрозы", описывая конфликт как идеологическую борьбу между "демократией и авторитаризмом" и пытаясь тем самым пробудить в европейских странах память о холодной войне. С помощью угроз безопасности и идеологической конкуренции Белый дом намерен заставить страны ЕС расплачиваться за глобальные интересы США.

Сейчас, когда российско-украинский конфликт еще не закончился, а израильско-палестинская война разгорается с новой силой, США все больше неспособны поддерживать мировую гегемонию, но они не желают делиться лидерством и правом голоса. Поэтому мы видим, что администрация Байдена разыгрывает в дипломатии "карту ценностей" и "карту альянса", смысл которых, прямо говоря, в том, чтобы заманить и принудить западных союзников к обслуживанию ее глобальной стратегии.

В-третьих, спекуляция на идеологических разногласиях не будет способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. Ситуация остается тревожной, поскольку продолжает увеличиваться число жертв и перемещений украинского населения. Это серьезный геополитический кризис, который обрушился на Европу, нанеся огромный ущерб глобальному порядку и мировой экономике.

Международное сообщество несет общую ответственность и обязано совместно содействовать политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также должно поддерживать все усилия, направленные на примирение конфликтующих сторон. Весь мир должен работать сообща, чтобы избежать расширения и эскалации конфликта. Кое-кто на Западе спекулирует на том, что украинский кризис — это идеологический спор. И это на самом деле подрывает атмосферу, создаваемую международным сообществом для разрешения конфликта, еще больше раскалывает мир и создает новые противоречия и конфронтации. Оглядываясь назад на 10 лет, прошедших после Евромайдана на Украине, можно сказать, что международному сообществу действительно нужны диалог и терпимость, а не тыканье пальцем в других, не говоря уже об уличных революциях.

Автор статьи: Чжан Хун (Zhang Hong)