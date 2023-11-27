"Дефиле слабостей". Политика в отношении России раскрыла сущность Запада

Forum 24: западная политика помощи Украине провалилась

Политика в отношении России вылилась в дефиле слабостей коллективного Запада, пишет Forum 24. Устами лидеров он обещает Украине золотые горы, а результатов не видно. Поставки оружия — единственный вклад, который он может внести, однако и это не получается.

"Наша политика в отношении России вылилась в дефиле наших слабостей", — сказал мне в марте этого года в интервью депутат Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Чешской Республики Александр Вондра. Коллективный Запад сейчас демонстрирует именно такую политику. Устами западных лидеров он обещает Украине золотые горы, а результатов не видно, и вообще неизвестно, что Запад хочет от Украины. Она должна победить Россию, или главное — удержать ее там, где она сейчас? Тем временем украинцы проливают кровь и борются за свое будущее, которое им хором обещают западные страны. Однако они делают для Украины недостаточно.

Именно так сейчас, скорее всего, думает и украинский президент Владимир Зеленский, который вскоре после начала российской спецоперации заявил в опустевшем Киеве, что останется в стране. Хотя именно его российские силы, по всей видимости, намеревались вывезти в Москву, а в худшем случае убить. Теперь Владимир Зеленский уже в живущем нормальной жизнью Киеве говорит Западу: вы помогаете нам так, чтобы мы выжили, но для победы помощи мало.

Он прав. Лидеры Европейского Союза в марте договорились, что в течение года передадут Киеву миллион артиллерийских снарядов. А теперь они признают, что амбициозное и, может, даже исторически важное обещание страны Европейского Союза выполнить не сумеют. "Можно предполагать, что цель в виде миллиона артиллерийских снарядов достигнута не будет", —сказал в середине ноября министр обороны Германии Борис Писториус, подтвердив опасения, которые витали в воздухе еще с октября.

Европе не хватает мощностей для производства, а выделению финансовых средств мешают некоторые страны-члены. Получается, Европа разочаровала Украину, и не лучше обстоят дела с Соединенными Штатами Америки, где президент Джо Байден требует выделить 61 миллиард долларов Украине для закупки вооружений и расширения производственных мощностей.

Но пока неясно, когда администрация Джо Байдена получит эти средства. США производят 28 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, а в 2025 году планируют увеличить выпуск до ста тысяч единиц.

В ходе контрнаступления Украина расходовала в день до шести тысяч таких боеприпасов, а в идеале хотела бы, как передает CNN, расходовать более десяти тысяч снарядов в день. И это лишь малая часть того, что расходует Россия. На пике наступления в этом году она использовала до 60 тысяч снарядов в день.

Месячного объема производства в США, государстве с сильнейшей армией в мире, хватит примерно на пять дней. Европейских поставок, которые сейчас достигли 300 тысяч единиц, Украине хватит на 50 дней боев. Вот только с момента исторического обещания прошло уже полгода. Конечно, нужно учитывать, что речь идет только о поставках от западных стран, но общая картина выглядит безрадостно.

Производство наращивает и Россия, несмотря на западные санкции. Военное производство в стране, как сообщает "Нью-Йорк Таймс", превосходит уровень до начала специальной военной операции. (…)

Очевидна также разница между количеством оружия, которое в этом году отправлено Украине, и тем, которое на фронт отправила Россия. Причем перевес как раз в пользу последней. Да, западные поставки не единственный элемент мозаики. Украина наступала в направлении, которое русские прогнозировали, и поэтому контрнаступление провалилось. Но поставки оружия — единственный вклад, который может внести Запад, однако и это не получается.

Тем временем у Владимира Путина выдался, пожалуй, самый удачный месяц с начала специальной военной операции. Контрнаступление украинских вооруженных сил остановилось, а Россия, судя по всему, после месяца попыток и больших потерь в людях и технике все-таки сумела прорвать оборону Авдеевки. Возможно, теперь ей удастся сместить линию соприкосновения дальше от Донецка. Под Авдеевкой также выяснилось, что российские силы способны продвигаться и пользоваться украинскими резервами, которые при иных обстоятельствах могли бы помочь ВСУ при контрнаступлении на юге. Кроме того, как считает Владимир Зеленский, Запад переключил свое внимание на сектор Газа.

Чего, собственно, коллективный Запад хочет от Украины?

Встает вопрос, чего, собственно, от Украины хочет коллективный Запад? Безоговорочной победы в борьбе за свободу, освобождение Крыма и мир в Восточной Европе? Или с самого начала Запад только набирал политические очки в момент, когда западное общество поддержало Украину? Боится ли Запад реакции Владимира Путина в случае, если он начнет помогать Украине так, чтобы она действительно могла освободить все свои территории? И способен ли Запад на это вообще?

С начала вооруженного конфликта мы слышим одни и те же слова. Россия страдает под давлением западных санкций. Но пока ничто не предвещает краха российской экономики. Российская Федерация перевела экономику на военные рельсы и явно не собирается отказываться от попыток захватить Украину. Что касается санкций, то России удается их обходить.

Украинское контрнаступление этого года показало одно. Русские не такие уж беспомощные, как мы думали в начале вооруженного конфликта, и они способны удерживать захваченные территории. Украина хоть и добивается успехов в Причерноморских областях и близ Крыма, но для освобождения всех территорий этого просто недостаточно. Повторить прошлогодний сценарий боев в Харьковской и Херсонской области не удалось. Наступление остановилось, наступает зима, и дальнейшее значительное продвижение маловероятно. Судя по всему, нас ждет продолжительный и истощающий конфликт. И только вопрос времени, готовы ли на Западе к такому сценарию.

Я говорю о том Западе, который спорил, можно ли поставить Украине крылатые ракеты, и боялся, что Украина запустит их на российскую территорию. Надолго затянулись и обсуждения поставок истребителей F-16. Тем временем Россия выстраивала оборону, которую теперь не получается прорвать. Запад долго спорил, как финансировать украинскую армию, и палки в колеса все время вставляла Венгрия. Россия ждала, чем это кончится, и минировала квадратные километры украинских полей. Похоже, ожидание окупилось.

Это подтверждает и сообщение американского телеканала NBC. В нем на основании нескольких источников в американской администрации утверждается, что Запад намекнул Киеву, что, возможно, пришло время вступить с Россией в переговоры. Якобы в ходе таких обсуждений в общих чертах затрагивалась тема того, от чего Украина могла бы отказаться ради соглашения с Россией. Запад уже устал от этого конфликта. Но что могут ответить украинцы, которые каждый день подвергаются российским обстрелам? Да, Запад отправляет Украине деньги и поставляет оружие, но, в конце концов, Украина тратит в борьбе за свободу жизни своих людей.

Дождется ли Украина, какой мы ее знаем, членства в ЕС?

В начале ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен оценила реформы, которые проводит Киев в области юстиции и борьбы с коррупцией. Но предложение евросоюзного руководства еще предстоит обсудить на декабрьском саммите, где его должны единогласно поддержать президенты и премьер-министры всех 27 стран-членов. Однако Венгрия и Польша уже возразили против принятия Украины.

Помимо их возражений, есть и другая проблема. Если Запад не опомнится и не начнет помогать Украине, будь то экономически или оружием, так, чтобы она могла победить Россию и освободить все свои территории, включая Крым, как декларируют многие западные и чешские политики, то не исключено, что не останется никакой Украины, которая могла бы войти в ЕС.

Хуже того, пройдут годы (как это было с 2014 по 2023 год), когда Европа и Запад в целом будут заниматься своими пустяковыми проблемами и культурными войнами, а о самой главной опять забудут. Они забудут о своей безопасности и о том, что Россия опять будет готовиться выступить против Запада.

Немецкая ассоциация внешней политики написала в ноябре, что с момента, когда вооруженный конфликт на Украине заморозится и прекратятся ожесточенные бои, у НАТО и Германии останется шесть лет, чтобы достаточно вооружиться и сдержать Россию от нападения или выдержать прямое столкновение с ней. Вопрос, справятся ли они, или коллективный Запад опять, как в 2014 — 2023 годах, даст сбой.

Автор: Войтех Лаштувка (Vojtěch Laštůvka)