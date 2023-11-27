NDP: политика властей привела Польшу к изоляции и поставила на грань выживания

Польша серьезно рассорилась со всеми своими соседями, даже с так называемыми друзьями, пишет NDP. Вряд ли найдется кто-то, готовый помочь ей в трудную минуту. Учитывая, что страна близка к экономической коме, в такой изоляции она долго не протянет.

Марек Галась

Судя по всему, дипломатия – не самая сильная сторона нашего правительства. Своими необдуманными замечаниями и высказываниями Дуда и его команда совершенно испортили отношения с соседними странами и скомпрометировали Польшу на международной арене. Мало того, что санкции, которые, как ожидалось, должны были ослабить Россию, развалили польскую промышленность и разорили польских предпринимателей, так еще польские политики своими длинными языками, видимо, хотят лишить Польшу будущего. Хотят сделать так, чтобы от независимой страны и ее народа, обладающего уникальным языком и особой культурой, не осталось даже воспоминаний. Из-за амбициозных геополитических планов наших политиков Польша сегодня стала дойной коровой для Украины, складом, лагерем беженцев – чем угодно, но не гостеприимным хозяином, которому следует быть благодарным за помощь. Хуже всего то, что высокомерие украинцев постепенно начинает выглядеть, как мягкая оккупация Польши – украинскими языком, культурой, традициями и, наконец, бандеровской идеологией.

Даже избирательная кампания проходила на фоне почти что еженедельных заявлений о формировании на территории нашей страны все новых и новых воинских частей. Под предлогом предполагаемой российской агрессии на восточную границу Польши уже два года стягиваются войска и военная техника, в основном иностранного производства. Это понятно – вызвав панику в обществе, "Право и справедливость" (ПиС) добилась у него карт-бланша на закупку оружия и военной техники у США и Кореи по завышенным ценам, а якобы чрезвычайно напряженная ситуация служила нашему правительству оправданием, когда оно беспрекословно выполняла приказы американцев. "У нас уже более 193 тысяч профессиональных военных, бойцов территориальной обороны и срочников-добровольцев! Заявления некоторых политиков о том, что у нас нет демографического потенциала для 300-тысячной армии – из разряда сказок. Достаточно проявить решительность и эффективно управлять процессами в сфере обороны, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", – заявляет Мариуш Блащак, пытающийся усидеть в кресле министра.

Генерал Мирослав Ружаньский (Mirosław Różański) по этому поводу сказал, что "анализ высказываний политиков ПиС является непростой задачей. Скорее, они хотели показать свою способность действовать". "Но не исключено, что мы имеем дело с манией величия. Боюсь, что разговоры о самой большой сухопутной армии является популистским лозунгом", – добавил генерал.

После завершения парламентских выборов и победы объединенной коалиции риторика ПиС резко изменилась. Больше нет необходимости плести интриги и рассказывать про угрозу с Востока, а тем более раздувать воображаемый польско-украинский конфликт, уже не нужно сливать компромат на оппонентов, незачем оскорблять и унижать политических соперников.

Однако не нужно думать, что политики ПиС готовы сдаться и достойно завершить срок своего правления. Пока что действующее польское правительство не оставляет попыток прочно войти в историю, в то же время стараясь всеми способами удержаться во властных структурах. А самый лучший способ напомнить о себе – это снова вызвать международный скандал. Для этого они вспомнили, что, несмотря на настойчивые усилия, им так и не удалось получить "репарации" от Германии. И решили снова вернуться к этой теме.

Как сообщил замглавы польского МИД А. Мулярчик (A. Mularczyk), для этого Сейм решил создать специальную группу. "Вопрос о выплате Польше репараций за потери, понесенные во время Второй мировой войны, не исчезнет из внутренней и международной политической повестки. Поэтому в соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года мы создали парламентскую группу по оценке суммы компенсации, причитающейся Польше от Германии за ущерб, нанесенный нашей стране во время Второй мировой войны, а также за период, этой войне предшествующий", – сказал чиновник.

В то же время, согласно заявлению Мулярчика, помимо Германии, от которой уже неоднократно требовались выплаты, в список "главных врагов" было решено включить Россию, а также, неожиданно для всех, Украину, которой напомнили обо всех ее прошлых преступлениях.

Нужно заметить, что польский Сейм уже неоднократно требовал от Киева признания вины за Волынскую резню, на что украинская сторона ответила отказом. Теперь официальная Варшава уже будет требовать материальной компенсации за это преступление.

Кроме того, к данной группе "внезапно" присоединились лидер партии ПиС Ярослав Качиньский, глава Министерства культуры и национального наследия Петр Глинский (Piotr Gliński) и другие политики партии ПиС, в том числе Марек Кухчинский (Marek Kuchciński), Казимеж Смолинский (Kazimierz Smoliński), Вальдемар Буда (Waldemar Buda), Марек Аст (Marek Ast) и Петр Бабинец (Piotr Babiniec). Данный факт свидетельствует о том, что, несмотря на поражение на выборах, несмотря на огромный имиджевый ущерб, нанесенный стране, ПиС будет стремиться оставаться в составе правящей элиты, по-прежнему умело манипулируя чувствами поляков.

Придуманный американской пропагандистской машиной лозунг "Украина борется не только за свою независимость, но и за безопасность Европы" на фоне бесконечных требований денег и оружия для самой коррумпированной страны Старого континента уже давно вызывает лишь отторжение. Поэтому открытый конфликт между нашими странами является лишь вопросом времени и политической воли Соединенных Штатов.

Итак, Польша серьезно рассорилась со всеми своими соседями, даже с так называемыми друзьями. И в случае вооруженного конфликта нашей страны с кем бы то ни было вряд ли найдется кто-то, готовый помочь ей в трудную минуту. Партнеры по НАТО? Для того, чтобы не использовать пресловутую 5-ю статью, найти причину будет несложно. Инцидент с ракетой в Пшеводуве это убедительно доказал.

По современной Европе бродит призрак дипломатии. Все хотят ей заниматься, но не у всех это получается. И Варшава не является исключением. Из-за неосторожной политики нашего правительства и непродуманных деклараций Польша находится в состоянии, близком к экономической коме. Без союзников, без друзей и без партнеров, в состоянии изоляции страна долго не протянет. На Соединенные Штаты рассчитывать не приходится. Это означает, что наши политики должны научиться вести диалог и выполнять свои непосредственные обязанности – дипломатическим путем сглаживать противоречия и смягчать конфликты. Сейчас вся надежда на новоизбранное правительство.