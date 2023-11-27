Спрос с «Ясеня»: что даст флоту строительство новых атомных подлодок

И на каких театрах военных действий они могут пригодиться

В России планируют увеличить количество многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) семейства «Ясень» — с девяти до 12 единиц, сообщают СМИ. В частности, в ближайшее время на «Севмаше» в Северодвинске будут заложены еще три атомные субмарины. С этой и другими новостями вокруг самых современных российских ударных подводных лодок проекта «Ясень» вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

«Хаски» или «Лайка»

Об увеличении количества АПЛ проекта «Ясень» 19 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России.

«Количество атомных подводных лодок (АПЛ) семейства "Ясень" проектов 885, 885М и 885МА будет доведено до 12, ожидается закладка еще трех субмарин», — написал ТАСС, добавив, что официальным подтверждением этой информации не располагает.

Первая из трех новых лодок может быть заложена в конце 2023 года. Как раз на том месте, которое в цехах «Севмаша» занимала АПЛ «Архангельск». Далее, по мере передачи на испытания «Перми» («Ясень-М» №5) и «Ульяновска» («Ясень-М» №6) в 2024–2025 годах, будут заложены еще две планирующиеся к постройке лодки.

Рабочий в цехе корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

А затем, с большой долей вероятности, начнется строительство АПЛ перспективного проекта — уже назывались такие проекты, как «Хаски» и «Лайка». Для паритета по боевым возможностям на океанских театрах военных действий отечественному флоту требуются не восемь–двенадцать, а значительно больше атомных лодок.

Надо учитывать еще и тот момент, что не все субмарины в составе флота одновременно могут находиться на боевом дежурстве — часть из них всегда на базах, где проходит восстановление и подготовку к новым выходам. И для операций на большом удалении от родных берегов нужны именно АПЛ, у которых нет ограничений дизель-электрических лодок.

Немного истории

«Ясень» — многоцелевая атомная подводная лодка, оснащенная и торпедными аппаратами, и универсальной установкой пуска крылатых ракет. Ее разработка была начата в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» еще в конце 1970-х годов в качестве перспективного проекта подводных лодок четвертого поколения.

Основные задачи, которые ставились перед новым проектом: дальнейшее снижение шумности лодок, улучшение собственного гидроакустического комплекса, возможность борьбы с перспективными субмаринами потенциального противника, уничтожение кораблей надводного флота и нанесение ударов по береговым целям.

Пуск крылатой ракеты «Оникс» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Лодки проекта должны были в 1990-е годы начать дополнять и постепенно заменять атомоходы проекта 971. В 1985 году программой строительства ВМФ СССР на ближайшие десять лет предполагалось строительство большой серии в 30 атомоходов.

В 1986 году было начато техническое проектирование подводной лодки «Ясень», а через три года он был скорректирован под размещение сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс». Поправка была сделана с учетом начала испытаний перспективного и единого для разных носителей боеприпаса.

Появление «Северодвинска»

Головная подводная лодка проекта К-560 «Северодвинск» была заложена 23 декабря 1993 года на производственном объединении «Севмаш» по проекту 885 «Ясень». В 1990-е годы ее строительство было приостановлено, но в начале 2000-х годов был дан старт возрождению проекта.

В 2010 году лодка была спущена на воду и в 2013-м после заводских испытаний ее передали на государственные. Тестировали вместе с комплексами вооружения. А 17 июня 2014 года ПЛА К-5560 «Северодвинск» была принята в состав российского флота.

Первая многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень» К-560 «Северодвинск» у причала оборонной судоверфи «Севмаш» в Северодвинске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАО ПО «Севмаш»

В процессе строительства головной лодки семейства «Ясень» в «Малахите» были начаты работы по проектированию полностью модернизированного варианта — «Ясень-М».

С 2009 года началось строительство серии из девяти обновленных лодок 885М «Ясень-М». Новый проект стал короче на девять метров и полностью сохранил вооружение базового «Ясеня» — десять торпедных аппаратов и универсальную пусковую установку с восемью ячейками для «Калибров» и «Ониксов». Начиная с пятой лодки модернизированной серии — «Пермь» — в состав штатного вооружения будет входить и гиперзвуковая ракета «Циркон».

«Циркон» под водой

К 2022 году гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно прошла государственные испытания в надводном варианте базирования. Ее запускали с фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Одновременно в 2021 году были начаты пуски с головной лодки проекта «Ясень».

Это значительно сложнее, чем с надводного корабля. При старте более тяжелой, чем остальные, ракеты работает та часть твердотопливного ускорителя, которая обеспечивает выход боеприпаса из подводной лодки, его движение под водой к поверхности, взлет над уровнем моря на высоту в 20–30 м.

Воздействие на конструкцию лодки сопоставимо со стартом баллистических ракет, но «Ясень» — это многоцелевая ударная субмарина. У нее стремятся максимально снизить массу конструкции с сохранением возможностей маневра и по скорости, и по глубине хода.

Церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Красноярск» по проекту «Ясень-М» в Северодвинске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В общем, под размещение «Цирконов» пришлось усиливать пусковые установки, и, видимо, уже построенные лодки «Ясень-М» будут оснащаться ими в ходе ремонтов и модернизаций, а пятая и последующие АПЛ серии получат их, как говорится, «от рождения».

Сегодня в Северодвинске на «Севмаше» завершаются испытания третьей лодки серии «Ясень-М» К-571 «Красноярск» и готовится к выводу из эллинга и спуску на воду четвертая — К-564 «Архангельск».

Это лодки, заложенные в 2014 и 2015 годах. К 2028 году должно завершиться строительство ранее заложенных «Ясеней-М», и тогда их станет восемь. Можно предположить, что по четыре лодки войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России.

Охотники за авианосцами

Перспективные атомные подводные лодки могут решать широкий круг задач. В первую очередь они способны на равных соперничать с любыми субмаринами потенциальных противников. Дуэльная борьба с ударными подлодками, выслеживание и уничтожение стратегических ракетных единиц — сегодня такого рода задачами может заниматься очень ограниченное количество наших атомных субмарин. У них достойные характеристики, но их просто нужно больше и на каждый океанский флот.

АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Дополнительной задачей совершенно точно будет нарушение вражеского судоходства и уничтожение кораблей любого класса. Арсенал «Ясеня-М» здесь исчерпывающий — самонаводящиеся торпеды, противокорабельные ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Ониксы» и несбиваемые гиперзвуковые «Цирконы». С таким набором «Ясень-М» может выходить на охоту даже на авианосец.

Вопрос только в организации разведки и целеуказания для наших атомоходов — работы в этом направлении ведутся. Для мониторинга мирового океана создается спутниковая система глобальной разведки «Лиана». А с космическим целеуказанием и с дальностью действия «Цирконов» в 1 тыс. км возможно будет решение задачи гарантированного уничтожения авианосной ударной группы противника. И сегодня лодки-носители такого оружия очень нужны нашему флоту.

Дмитрий Корнев