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РИА Новости

Швейцария хочет передать Киеву сотни миллионов долларов на разминирование

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Процесс разминирования. Архивное фото
Процесс разминирования. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Президент Швейцарии Берсе пообещал Украине более $110 млн на разминирование

МОСКВА, 25 ноября/ Радио Sputnik. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении выделить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на связанную с разминированием деятельность.

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", – цитирует Берсе РИА Новости.

Ранее Министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий.

До этого в ведомстве объявили о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны. Специалистов по разминированию планировали готовить, в том числе, из лиц с ограниченными возможностями.

Радио Sputnik также рассказало, как Украине удалось обойти швейцарский закон о запрете на экспорт оружия.

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Страны
Украина
Швейцария
Проекты
Военные учения
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