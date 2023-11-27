Швейцария хочет передать Киеву сотни миллионов долларов на разминирование

Президент Швейцарии Берсе пообещал Украине более $110 млн на разминирование

МОСКВА, 25 ноября/ Радио Sputnik. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении выделить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на связанную с разминированием деятельность.

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", – цитирует Берсе РИА Новости.

Ранее Министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий.

До этого в ведомстве объявили о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны. Специалистов по разминированию планировали готовить, в том числе, из лиц с ограниченными возможностями.

Радио Sputnik также рассказало, как Украине удалось обойти швейцарский закон о запрете на экспорт оружия.