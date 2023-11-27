Унижение Европы. Сделка по Украине, от которой Трамп не сможет отказаться

Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп выступает во время предвыборного митинга в Эри, Пенсильвания. 29 июля 2023 года.

Politico: ЕС пойдет на унизительную сделку в случае победы Трампа на выборах

Лидеры Евросоюза опасаются, что в случае переизбрания Дональда Трампа бывший президент может прекратить оказывать помощь Украине, пишет Politico. Однако, возможно, они в состоянии его подкупить и объявить о многолетней программе закупок американского оружия для Киева.

Теперь, когда по результатам опросов действующий президент США Джо Байден и его предшественник идут ноздря в ноздрю, Европа начинает осознавать, что Дональд Трамп вполне может вернуться в Белый дом. Поэтому сейчас умы европейцев все больше занимает подготовка к новому возможному президентскому сроку Трампа.

В настоящий момент самый большой страх Европы заключается в том, что этот ярый республиканец может прекратить оказывать поддержку Украине. Республиканцы в конгрессе уже блокируют очередной пакет помощи на сумму в 24 миллиарда долларов, а когда 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, многие в Соединенных Штатах заговорили о том, что отправка Киеву боеприпасов, которых и без того осталось мало, может подорвать военные усилия Израиля.

Европейские лидеры не питают никаких иллюзий: в ближайшей перспективе Европа не сможет предоставлять Украине оружие, помощь в области разведки и дипломатическую поддержку в тех же объемах, в каких их сейчас предоставляют Соединенные Штаты.

Однако у Европы есть деньги, которые могут сыграть решающую роль в том, чтобы убедить республиканцев и дальше помогать Украине.

Временами Трамп бывает на удивление честным. В одном своем интервью этой весной – когда он заявил, что может положить конец российско-украинскому конфликту за 24 часа, – бывший президент отказался ответить на вопрос, надеется ли он на победу Москвы или Киева. Вместо этого он произнес следующее: "Знаете, что я скажу? Я скажу вот что: я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег <…> Они считают нас кучкой придурков. Мы тратим 170 миллиардов долларов на далекую страну, а они находятся прямо по соседству с этой страной, и готовы потратить лишь 20 миллиардов. Я с этим не согласен".

В Соединенных Штатах критика "бесконечных войн" зачастую помогает одержать победу на выборах, но для Трампа расчеты касательно Украины носят в первую очередь финансовый характер. "Мне не обязательно верить в фэн-шуй, чтобы использовать его принципы, потому что это позволяет мне зарабатывать деньги", – сказал однажды человек, который обставляет номера в своих отелях в соответствии с этой практикой гармоничной организации пространства.

Как и в случае с принципами фэн-шуй, Трампа совершенно не заботит структура безопасности Европы. Однако он может обратить на нее пристальное внимание, если увидит в этом выгоду.

Будучи президентом, Трамп поначалу скептически отнесся к идее поставок оружия на Украину. Но потом помощники убедили его, что экспорт оружия может принести огромную прибыль американской промышленности и что Киев будет платить.

Точно такой же логикой Трамп руководствовался и в ситуации с газопроводом "Северный поток". В то время как большинство американских лидеров выступали против российского газопровода, потому что тот подрывал безопасность Украины, в основе возражений Трампа лежало преимущественно желание заставить Европу покупать американский сжиженный природный газ, а не финансировать Москву.

Поэтому, чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине, Европе следует воспользоваться сфокусированностью Трампа на деньгах и объявить о многолетней программе закупок американского оружия для Киева. Это поможет Украине, это поможет Европе, и это поможет Трампу, привыкшему заключать сделки, понять, что у него тоже кое-что поставлено на карту.

Европе придется тратить около 45 миллиардов евро в год, чтобы оплачивать дальнейшую помощь Америки Украине. Это 0,3% от ВВП Евросоюза – или примерная разница между целевым показателем расходов на оборону в странах НАТО, составляющим 2% от ВВП, и теми суммами, которые Германия тратила на военные нужды последние два года.

Кроме того, пакет долгосрочных закупок оружия обяжет республиканцев и дальше поддерживать Украину. Трамп и укроскептики в конгрессе вряд ли станут отказываться от финансируемых Европой контрактов, которые будут поддерживать американскую промышленность. А Украина получит гарантии того, что она еще много лет будет получать оружие, которое ей необходимо.

Конечно, трансатлантическая "дипломатия чековой книжки" может показаться излишне грубой, но в ней нет ничего нового. К примеру, во время войны в Персидском заливе 1991 года Германия отказалась отправить своих солдат, чтобы те пополнили ряды коалиции, решившей вытеснить войска Ирака из Кувейта, но вместо этого она внесла в общий военный бюджет 17 миллиардов немецких марок.

Кроме того, если в ноябре следующего года победит Трамп, Брюсселю в любом случае придется перейти к разговорам о деньгах. И было бы намного разумнее сделать это заранее по нескольким важным причинам.

Во-первых, это послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что поддержка Украины со стороны Запада не ослабеет. Чем раньше Кремль поймет, что он не сможет победить, просто выжидая, тем лучше.

Более того, даже если Байдена переизберут на второй срок, республиканцы, вероятнее всего, будут контролировать как минимум одну из двух палат конгресса. То есть Европе необходимо заручиться поддержкой республиканцев даже в том случае, если Трамп не победит.

И, наконец, Европу все сильнее охватывает усталость от конфликта. Опросы показывают, что уровень поддержки Украины среди европейцев падает, а это значит, что лидеры ЕС должны действовать прямо сейчас, пока у них есть для этого политический потенциал и общественная поддержка.

Не так давно летним вечером на террасе одного кафе в Париже я услышал, как американский турист спросил курильщиков за соседним столиком, сколько ему нужно заплатить, чтобы они потушили сигареты. Один из них ответил ему, находясь в полнейшем шоке: "Это же Европа! Не всё здесь можно купить!"

Однако, чтобы связать Соединенные Штаты обязательствами по Украине, Европе следует сделать акцент именно на вопросе "сколько это будет стоить".

Независимо от исхода американских президентских выборов в 2024 году, Европе не следует класть все ее яйца в одну "американскую" корзину и стоит все же попытаться укрепить свой собственный военный потенциал и военную промышленность. То есть крупная многолетняя программа закупок американского оружия для Украины станет существенной инвестицией в европейскую безопасность.

Несомненно, это будет довольно унизительное предложение. Но оно станет той сделкой, от которой Трамп не сможет отказаться.

Автор: Джозеф де Век (Joseph de Weck), директор по Европе в консалтинговой компании Greenmantle, автор книги "Эмманюэль Макрон – революционный президент"