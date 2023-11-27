В США призвали договориться с Москвой, а виноватых искать в Вашингтоне

Чем дольше длится российско-украинский конфликт, тем хуже положение Украины, пишет ТАС. Все, что теперь осталось Западу, — разъяснить реальное положение дел Киеву и обсудить условия постконфликтного урегулирования с Москвой. Рисковать войной с Россией никто не собирается.

Дуг Бэндоу

По мере приближения второй годовщины ввода российских войск на Украину поддержка Западом конфликта против Москвы ослабевает. Даже некоторые члены воинствующей партии Вашингтона теряют надежду. Во время своего недавнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский был принят представителями администрации Байдена, но на этот раз без ставших уже привычными знаков внимания со стороны Конгресса и СМИ.

Доведенный до отчаяния Зеленский заявил: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении дорогостоящих и неэффективных наступательных операций. Ближайшие помощники признают, что конфликт в лучшем случае зашел в тупик, однако, как сообщает журнал Time, "при обсуждении перспектив военного конфликта один вопрос так и остался под запретом: возможность переговоров о мирном соглашении с русскими".

В условиях, когда у Киева заканчиваются силы, а у его сторонников — терпение, дипломатия дает наилучшую надежду на сохранение хотя бы независимости Украины, если не территории. Для этого необходимо, чтобы американцы и европейцы обсудили с Украиной реалии нынешнего состояния дел, а с Россией — возможности постконфликтного урегулирования.

Результат обещает быть ужасным. В начале прошлого года слишком амбициозный и оптимистичный Вашингтон помог сорвать многообещающие переговоры между Москвой и Киевом. Сегодня эти переговоры придется возобновлять в гораздо менее благоприятных условиях. Приоритетом должно стать прекращение боевых действий как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Однако американский народ, а лучше бы это был вашингтонский истеблишмент, должен поставить перед собой задачу: установить ответственность за неудавшийся марионеточный конфликт. Несомненно, большая часть вины должна быть возложена на администрацию Байдена, которая отказалась от серьезных переговоров с Москвой до начала военного противостояния, сорвала переговоры между Украиной и Россией и неуклонно расширяла свое опосредованное участие в конфликте с ядерной державой, за ставки, гораздо более важные для нее, чем для американского народа.

Члены милитаристского движения, поддерживаемые обеими партиями, разделяют ответственность за это. Многие из них, включая большинство республиканских лидеров, вели себя еще более безрассудно, чем администрация Байдена. Члены Республиканской партии часто настаивали на экстремальных и опасных подходах, таких как безумный план наземной и ядерной войны с Москвой, разработанный сенатором от штата Миссисипи Роджером Уикером (Roger Wicker). Бесконечно безответственный сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) из Южной Каролины ранее столь же беспечно предлагал развязать ядерный конфликт против Северной Кореи. Зачем беспокоиться о возможной гибели нескольких миллионов человек?

Более того, как республиканская, так и демократическая администрации способствовали враждебному отношению к Москве, проводя агрессивную экспансионистскую военную политику. При расширении НАТО Вашингтон рассматривал Советский Союз, а затем и Россию как поверженного противника, несмотря на многочисленные доказательства обратного. Соединенные Штаты также перевернули смысл доктрины Монро (в которой декларируются принципы внешней политики США — прим. ИноСМИ), настаивая на том, что всё находящееся за пределами границ России входит в сферу интересов Америки, и способствовали "цветным революциям" и уличным восстаниям в соседних с Россией странах. Вашингтон также вторгся в Югославию (Сербию) и раздробил ее, ни словом не обмолвившись об исторических интересах России на Балканах.

Неудивительно, что представители "пузыря" (the Blob), как называют внешнеполитический истеблишмент США, настаивают на том, что они — истинные государственные служащие, посвятившие себя всему доброму и прекрасному, что есть в мире. Большинство вашингтонских политиков отрицают очевидное: что их милитаристские маневры подтолкнули Путина к введению войск. Хотя он по-прежнему несет ответственность за втягивание Европы в военный конфликт, он почти наверняка не сделал бы этого без ряда американских и европейских решений, попирающих интересы безопасности Москвы. В конце концов, кто может себе представить, чтобы вашингтонские политики согласились на то, что они пытались переложить на Россию якобы намерение в расширении Варшавского договора на север через Латинскую Америку, содействие уличному путчу против избранного проамериканского правительства Мексики и обещание Мексике вступить в военный альянс, в котором доминирует Советский Союз. В результате в Вашингтоне начались бы стенания, скрежет зубовный, посыпание головы пеплом в библейском масштабе и, вероятно, современный Кубинский ракетный кризис.

Группа неоконсерваторов и республиканцев пошла еще дальше. Отрицая, что попирание интересов Москвы имеет какое-либо отношение к решениям последней, они обвиняют уход Байдена из Центральной Азии в решении Путина ввести войска на Украину. Они также настаивают на том, что именно решение администрации прекратить афганскую авантюру превратило Путина в реинкарнацию Адольфа Гитлера и нацелило его на программу глобальных завоеваний. Самые оголтелые милитаристы также возлагают вину за возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня на Афганистан.

Например, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell) из штата Кентукки, который никогда не отказывался от своего желания отправить американцев на бесконечные войны за границу, заявил: "Я думаю, что поспешный вывод войск из Афганистана в августе стал сигналом для Путина и, может быть, для китайского лидера Си о том, что Америка отступает, что на Америку нельзя положиться, а также дал знак диктаторам во всем мире, что, возможно, сейчас самое время начать действовать".

Другой любитель ненужных войн, обозреватель New York Times Брет Стивенс (Bret Stephens), утверждает, что "нынешний украинский кризис — это такое же дитя афганского фиаско Байдена, как прошлый украинский кризис — дитя сирийского фиаско Обамы".

Европейские обозреватели с особым энтузиазмом относятся к тому, что Вашингтон ведет глупые внешние войны до последнего американца. Гидеон Рахман (Gideon Rachman) из Financial Times обеспокоен влиянием вывода войск из Афганистана на "уровень доверия" Америке, который якобы подвергается риску всякий раз, когда Вашингтон отказывается от войны, какими бы минимальными или глупыми ни были ставки. Рахман пояснил: "Если Соединенные Штаты не могут взять на себя обязательства по борьбе с талибами*, возникает вопрос о том, действительно ли Америка готова вступить в войну с Китаем или Россией".

Объективно это один из самых нелепых внешнеполитических аргументов, которые обычно выдвигаются в Вашингтоне, при том, что это тот самый высокий стандарт, которому предлагается следовать. Соединенные Штаты оставались в Афганистане в два раза дольше, чем Советский Союз, что по этой логике должно было повысить авторитет Вашингтона, особенно по отношению к Москве. Более того, и России, и Китаю выгоднее оставаться в стороне, пока США втянуты в дорогостоящий конфликт в Центральной Азии. Присутствие Америки даже сняло с них озабоченность по поводу терроризма и нестабильности в Центральной Азии. Москва и Пекин также, вероятно, были бы очень рады, если бы американские оккупационные силы в Ираке и Сирии вновь оказались втянутыми в конфликт, особенно с Ираном.

Главное, что непонятным образом упускают из виду вашингтонские энтузиасты бесконечных войн, заключается в том, что и Китай, и Россия — крупные державы с традиционным и ядерным оружием, заботятся о своих серьезных и, возможно, жизненно важных интересах. Готовность Америки выступать в роли имперского стража в других странах при умеренных затратах не имеет никакого отношения к ее готовности идти на риск конфликта с Москвой и Пекином ради интересов, которые в лучшем случае имеют минимальное значение для США.

Вашингтонские политики продемонстрировали, что они не считают Украину настолько важной, чтобы развязывать из-за нее войну. И Россия это, несомненно, увидела даже и безотносительно вывода войск из Афганистана. Собственно, даже американский журнал Foreign Affairs публикует статьи, признающие, что "вывод войск США из Афганистана не оказал никакого влияния на расчеты Путина". Скорее всего, Путин принял решение о военном противостоянии с Украиной еще до вывода американских войск. Аналогичная ситуация сложилась и с Тайванем — неудачником, которому достались плохие соседи, чья независимость не стоит того, чтобы рисковать американской родиной.

Это важный жизненный урок. В мире царит беспорядок, но США остаются в безопасности — великая держава с наилучшим положением в истории человечества. Америка доминирует в своем собственном регионе, не подвергаясь серьезным вызовам, окруженная океанами и слабыми соседями. Только с помощью ракет враждебные государства могут добраться до США, но эта угроза сдерживается силами самого Вашингтона. Значительная часть мира — да что там, наибольшая его часть — просто не представляет интереса для Соединенных Штатов, если не считать гуманитарных и экономически причин, ни одна их которых, впрочем, не оправдывает масштабных и бесконечных войн.

Например, Афганистан и Центральная Азия находятся далеко от Америки и не имеют особого значения. Талибан* привлек к себе внимание только в 2001 году, когда он укрывал террористов, нанесших удар по США. Два десятилетия, потраченные на попытки принести демократию в эту несчастную страну, привели ко многим смертям и растрате ресурсов. Спустя два с лишним года после плохо организованного вывода войск, по признанию самой администрации США, никакой предсказываемой ранее волны афганских террористов, захватывающих американские города и сеющих глобальный хаос, так и не случилось.

Точно так же не было никаких серьезных причин для разрушения Ирака, породившего "Исламское государство"*, или для содействия дезинтеграции Ливии и Сирии, последствия которой до сих пор не дают покоя региону, или же для помощи тоталитарному саудовскому режиму в его кровавой атаке на Йемен, которая сделала движение хуситов только еще более опасным.

Утверждения о том, что сразу за победой России на Украине тут же последует наступление на Атлантику, глупее, чем обвинение Байдена в российско-украинском конфликте. Путин не продемонстрировал ни интереса, ни тем более способности завоевать континент. Именно поэтому ни один западный союзник не захотел воевать за Киев. Завоевание Китаем Тайваня было бы ужасно для жителей острова, но поставило бы под угрозу азиатское влияние Америки, а не ее саму. Это принципиальная разница. То, что такой результат был бы крайне нежелательным, не означает, что он оправдывает ведение войны, которая, вероятно, будет больше похожа на Вторую мировую войну, чем на Афганистан.

Разумеется, всем известные лица пытаются заручиться поддержкой Украины, снова используя аргумент авторитета Америки на мировой арене. Как сообщил Майкл Кроули (Michael Crowley) из New York Times: "Еще одна неудачная попытка сдержать Путина — и в этом согласны как чиновники Байдена, так и их критики — нанесет серьезный удар по международной системе правил и границ, над подтверждением которой так упорно трудилась администрация".

Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), бывший сотрудник Пентагона, выступила против ведения переговоров еще до введения войск на Украину, поскольку "любая политика умиротворения приведет лишь к захвату земель в будущем не только Путиным, но и Китаем на Тайване и в других местах". "Американцы, несомненно, должны постоянно находиться в состоянии войны, поскольку если они не будут постоянно находиться в состоянии войны, то им придется постоянно находиться в состоянии войны", — подобные заявления выдаются за перлы мудрости главных бойцов вашингтонского "мозгового центра".

Уменьшение шансов Украины на военный успех повышает необходимость дипломатического урегулирования. Однако прекращения конфликта недостаточно. После десятилетий ненужных войн американский народ должен призвать политиков к ответу за потерянные жизни и потраченные впустую деньги, в том числе из-за безрассудного риска войны с Россией.

* запрещенные в России террористические организации