Войти
Lenta.ru

Россия впервые атаковала Киев черными дронами

787
0
0
Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2». Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — рассказал он.

Как уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель», минувшей ночью Россия впервые атаковала Киев черными дронами. На кадрах, на которых запечатлены обломки одного из таких беспилотников, видно, что летательный аппарат окрашен в черный цвет, чтобы их было труднее заметить в ночном небе.

Ночью и утром 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Также говорилось об угрозе ракетного удара по городу.

Позднее стало известно, что в Киеве начались аварийные отключения электричества. Без света остались 151 жилой дом и 75 домов частного сектора, а также 12 учреждений. Повреждения получили магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.11.2023
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
11.08.2023
Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием
20.02.2023
Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП
29.11.2022
Ракетный комплекс Crotale: повлияет ли "Гремучая змея" из Франции на ход спецоперации?
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
07.04.2020
Вооруженные силы Украины сбили на Донбассе российский БЛА «Застава»
26.01.2016
Бронированные «Витязи» встанут на защиту Беларуси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов