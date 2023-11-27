Полет индийской станции Aditya-L1 по изучению Солнца начал вход в финальную стадию

Глава индийского космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что к 7 января могут быть выполнены заключительные маневры для входа в точку L1

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Полет индийской космической станции Aditya-L1 входит в финальную стадию, аппарат, вероятно, достигнет точки Лагранжа L1, с которой будет вести наблюдения за Солнцем, к 7 января 2024 года. Об этом заявил глава индийского космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх.

"Aditya в пути. Думаю, она почти достигла своей финальной стадии", - сказал Сомнатх агентству Press Trust of India. По его словам, ведутся последние приготовления к входу станции в точку L1. "Возможно, к 7 января будут выполнены заключительные маневры для входа в точку L1", - добавил Сомнатх.

Первая индийская автоматическая станция по исследованию Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября, спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. Полет должен занять 125 дней. Аппарат уже начал сбор научных данных о солнечном ветре.

В точке Лагранжа станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.