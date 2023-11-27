Для ночных ударов по Киеву ВС РФ впервые использовали окрашенные в черный цвет БПЛА «Герань-2»

Источник изображения: topwar.ru

Сегодняшняя ночная атака Вооруженных сил России по столице Украины и Киевской области с применение дронов-камикадзе «Герань-2» стала самой массовой за все время проведения специальной военной операции. Этот факт признал Генштаб ВСУ, одновременно бодро отчитавшись, что силами доблестной украинской ПВО якобы были сбиты 74 из 75 беспилотников, и это только в небе над столичным регионом.

При этом сами киевляне сообщают о бессонной ночи, взрывы в темное время суток гремели во всех районах города в течение примерно шести часов, атаки шли волнами с вечера до утра. Сегодня Укрэнерго и киевские власти предупредили о серьезных перебоях в электроснабжении украинской столицы и области, что также косвенно опровергает заявления Генштаба о почти ста процентах сбитых дронов. Сообщается о перебоях в работе метро. Как один беспилотник сумел наделать столько бед, включая пожары в различных частях города, простой логикой не понять.

Оказывается, помимо самой массированной атаки Киева с сентября прошлого года, когда ВС РФ впервые начали наносить удары по военным и связанным целям на Украине барражирующими боеприпасами «Герань-2», наши военные подготовили еще один сюрприз для украинских зенитчиков. В сети публикуются снимки обломков корпусов российских дронов, окрашенные в черный цвет. Несомненно, часть БПЛА были все-таки сбиты силами ПВО ВСУ, отрицать это не имеет смысла. Как и то, что массированные атаки дронами производятся в том числе для вскрытия местонахождения вражеских ЗРК и РЛС, а также расходования весьма дефицитных и недешевых ЗУР.

Касательно необычной окраски беспилотников, то с этим все просто. На Украине давно уже существуют так называемые мобильные антидроновые отряды, в задачи которых входит визуальное обнаружение беспилотников на подлете и, что довольно маловероятно, их уничтожение обычным стрелковым оружием, в лучшем случае, некоторые из них оснащены антидроновыми ружьями. Насколько эффективно действуют эти «антимопедные войска», как их называют украинцы, доподлинно неизвестно. Зато очевидно, что теперь увидеть в ночном небе дроны черного цвета стало намного сложнее.

Примечательно, что в темный цвет «Герани» начали окрашиваться сразу после того, как Иран продемонстрировал новую версию разведывательно-ударного БПЛА Shahed-136 с реактивным двигателем, получившего название Shahed-238. Среди представленных моделей нового иранского дрона были и беспилотники, окрашенные в черный цвет.

Источник изображения: topwar.ru

Это косвенно подтверждает возможную технологическую согласованность между производителями российских «Гераней» и иранских «Шахедов», но не более того. Все обвинения Киева и Запада в адрес Тегерана о якобы поставках иранских дронов ВС РФ за более чем год их применения нашими военными на Украине фактического подтверждения так и не получили.