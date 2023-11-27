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ТАСС

Носитель "Калибров" МРК "Наро-Фоминск" начал проходить испытания в Балтийском море

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания судна, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, его вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск", носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", начал проходить испытания в морских полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту (БФ).

"Новейший малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ. О начале испытаний было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания МРК, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, его вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств.

В пресс-службе добавили, что по завершении морской части программы испытаний начнется вторая часть - ревизия корабля. "Заводом-изготовителем будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние малого ракетного корабля, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля будут переданы комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы - прим. ТАСС), проведены отделочные работы", - отмечается в сообщении.

После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят военно-морской флаг, и "Наро-Фоминск" войдет в состав Балтийского флота. Ожидается, это произойдет до конца 2023 года. Корабль будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота, добавили в пресс-службе.

О проекте

МРК проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время девять кораблей этого проекта уже несут службу в составе ВМФ России. Каждый из них является носителем универсального корабельного стрельбового комплекса на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
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