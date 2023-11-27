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Названо пугающее ВСУ российское оружие

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Снаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» — это кошмар для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Этот оперативно-тактический ракетный комплекс очень хорошо себя проявил во время специальной военной операции. Его фишка заключается в том, что на вооружении машины [стоят] две ракеты. Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой в силу тех задач, которые будут поставлены», — перечислил особенности пугающего ВСУ оружия Дандыкин.

По словам военного эксперта, баллистическая ракета «Искандера-М» показала себя как несбиваемая.

«Стреляет она на приличную дальность, где-то на 500 километров. Ее трудно поймать, потому что она меняет траекторию полета. На данный момент это главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск России», — заключил он.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Россия начала применять новую стратегию в отношении ОТРК «Искандер-М», нарастив производство ракет. В материале также говорится о растущем понимании того, что украинские силы близки к критической точке, моральный дух ВСУ ослаблен и наблюдается нехватка снабжения.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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