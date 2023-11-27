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В Германии рассказали о представляющих угрозу ВСУ российских беспилотниках

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Дрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет серьезную угрозу Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По его словам, беспилотники умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения о захвате. Кроме того, они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции и скопления украинских солдат. Ваннер предположил, что новую модификацию могли оснастить искусственным интеллектом.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, что поставки беспилотных летательных аппаратов в Вооруженные силы России выросли в 16 раз.

В начале ноября в российские войска поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» от оружейного концерна «Калашников». «Ланцеты» уже успешно применяются в зоне специальной военной операции.

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