Северокорейский спутник-разведчик заснял военную базу США на Гавайях

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Северная Корея продолжает беспокоить Вашингтон и его региональных союзников своими достижениями в военной и космической сфере.

Как передаёт агентство Reuters, спутнику-разведчику КНДР удалось сделать снимки ряда военных объектов не только на территории соседней Южной Кореи, но и на территории американского штата Гавайи.

Агентство сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын даже просмотрел снимки атомного авианосца США «Карл Винсон», якобы сделанные северокорейским спутником.

Как отмечают местные СМИ, спутник-разведчик КНДР сделал снимки «важных целевых районов на территории противников», в том числе в таких городах Южной Кореи, как Ульсан, Пусан и Пхохан. В частности, снимок вышеназванного американского авианосца был сделан во время нахождения его в порту Пусана.

Что касается Гавайских островов, то там была запечатлена военная база Перл-Харбор — Хикэм.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Ким Чен Ын рассматривал фото со спутника южнокорейской столицы Сеула и ряда других городов Южной Кореи.

Следует отметить, что КНДР уже давно развивает собственную космическую программу. В 2012 году страна провела первый подтверждённый успешный запуск спутника. Северная Корея тогда стала 10-й космической державой, которая может запускать спутники в космос на собственных ракета-носителях.