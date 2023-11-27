"Шокирующая тактика Москвы": на Западе назвали причины успеха русской армии

Западные эксперты сильно недооценили Россию, сообщает Responsible Statecraft. Их подвели неуместные исторические аналогии и самоуверенность. В итоге мантры о "пушечном мясе" и "слабом боевом духе русских" обернулись для Украины катастрофой.

Провал контрнаступления украинских сил, случившийся несмотря на предоставленное Западом вооружение на миллиарды долларов и многие месяцы, потраченные на подготовку солдат, вынуждает задуматься о причинах этой неудачи.

Чаще всего они звучат так: Запад слишком медлил с поставками ракет и самолетов; у России было слишком много времени для того, чтобы подготовить траншеи и минные поля; Украине требовалось больше времени для освоения общевойсковой тактики и принципов эффективного применения западного оружия. Однако за всеми этими оправданиями скрывается более масштабный аналитический провал, который еще только предстоит признать: ошибочные и зачастую поверхностные исторические аналогии привели к тому, что эксперты по военному планированию недооценили устойчивость России.

Даже сегодня, когда ужасающая цена чрезмерной самоуверенности стала очевидной для всех и когда Украина оказалась на решающем перепутье, приверженцы этого ошибочного анализа российского противника продолжают упорствовать.

Выстраивая свои ожидания относительно этого конфликта, политики и эксперты раз за разом берут за основу ошибочные исторические параллели. Одним из примеров может служить готовность России идти на массовые людские потери и прибегать к тактике "атак человеческими волнами", в ходе которых она теряет троих и более солдат на каждого убитого украинца.

Вплоть до настоящего момента командиры и комментаторы снова и снова называли это свидетельством серьезной слабости России. Независимо от того, обсуждается ли это в терминах "ассиметричного градиента истощения" или российских солдат просто называют "пушечным мясом", аналитики часто отмечают, что такое "расточительное" отношение к человеческим жизням является наследием тяжеловесных армий советской и царской эпох.

Однако эти аналитики упускают из виду, что такая тактика часто приносила победу. Царские армии несли огромные потери в боях со шведскими, персидскими и турецкими войсками в период становления Российской империи. В борьбе против Наполеона русские понесли такие же потери, как и французы, хотя у них было очевидное преимущество — они сражались на своей территории и были привычны к русской зиме.

Во время Великой Отечественной войны в Курской битве войска советского маршала Жукова потеряли 860 тысяч человек против 200 тысяч немцев. Он потерял 1,5 тысячи танков против 500 танков у немцев, однако Курская битва навсегда вошла в историю как величайший триумф, разрушивший последние надежды Гитлера на победу. Можно ли представить себе, чтобы Германия радовалась своему превосходству в аспекте потерь, пока войска Сталина наносили ей сокрушительное поражение?

Какой бы шокирующей ни казалась такая тактика, это тот самый ресурс, который сейчас есть у Москвы и которого нет у Киева. Вспомните битву за Бахмут (Артемовск) и ежедневные сводки, которые восхваляли успехи Украины в уничтожении тысяч россиян вплоть до того момента, как Бахмут перешел под контроль бойцов ЧВК "Вагнер". Это до странного напоминает сводки о потерях противника, которые Пентагон публиковал во время войны во Вьетнаме.

В боях за Бахмут Украина потеряла незаменимые "сливки" своей армии под натиском вполне заменимых орд российских заключенных, едва успевших стать бойцами штурмовых отрядов, — и все это в обреченной на провал попытке отстоять стратегически малозначимый город только потому, что президент Зеленский пообещал его удержать. Теперь средний возраст украинских солдат — 43 года.

Потеря Бахмута нанесла удар по боевому духу украинцев, но эксперты продолжают настаивать, что подорван оказался именно боевой настрой россиян. А еще они постоянно напоминают нам, что в прошлом военные поражения становились причинами восстаний в России — в 1905 году, когда она проиграла в Русско-японской войне, или в 1917 году, когда поражение в Первой мировой обернулось крахом династии Романовых.

Учитывая все те трудности и страдания, с которыми сейчас сталкиваются россияне, почему бы им не сделать это снова и не свергнуть Путина? Но эксперты часто игнорируют тот факт, что после целого десятилетия экономического хаоса и глобального унижения 1990-х годов народ России глубоко уважает Путина за то, что он сумел вернуть стабильность и возродить национальную гордость. Между тем царь Николай IIбыл скорее похож на Бориса Ельцина — слабый, оторванный от реальности, во всем полагавшийся на ненавидимых народом советников и погрузивший страну в хаос.

Вероятно и то, что — в отличие от разгрома в Русско-японской войне и в общеевропейской кровавой бане, спровоцированной спором между Австро-Венгрией и Сербией, — сегодня многие россияне действительно верят в обоснованность текущего конфликта, потому что считают Крым и Донбасс российскими в историческом и культурном смыслах.

Независимо от того, являются ли причиной тому глубоко укоренившиеся имперские установки или десятилетие антизападной пропаганды, россияне по-прежнему поддерживают Путина и даже гордятся тем, что успешно противостоят лучшему из того, что НАТО может им противопоставить. Попытка принять во внимание взгляды Путина и его народа вовсе не значит, что вы придерживаетесь "пророссийской" позиции, — даже если мы считаем эти взгляды неправильными и отвратительными.

Напротив, такой подход является ключом к адекватной оценке ситуации с использованием правильных исторических аналогий, и он крайне необходим для того, чтобы избегать высокомерной убежденности в том, что российские солдаты и граждане будут вести себя так же, как повели бы себя мы.

Накануне контрнаступления Украины глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что россиянам "не хватает лидерства, им не хватает воли, их боевой дух слаб, а дисциплина приходит в упадок". Конечно, если основной исторический урок, который вы способны извлечь, заключается в том, что армии России под давлением рушатся, вы будете упорно искать признаки недовольства и быстро обнаружите свидетельства надвигающегося краха.

Именно так поверхностная оценка истории соединяется с предвзятостью восприятия и порождает ошибочный анализ. И украинские военные, загнанные в угол ожесточенным натиском русских, сами сказали Милли, что он ошибается: "Мы ожидали меньше сопротивления. Они держат позиции. У них есть уверенное лидерство. Не часто такое скажешь о враге".

По мере того, как кризис углубляется и взаимные упреки все чаще звучат в публичном пространстве, командиры вооруженных сил Украины всех уровней все больше сходятся в том, что они и их натовские советники сильно недооценили упорство России: "Это масштабное контрнаступление было основано на одном простом расчете: когда москаль увидит “Брэдли” или “Леопарда”, он просто убежит".

А что же насчет того, чтобы перенести борьбу на территорию России? Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус (David Petraeus) был уверен, что решимость русских испарится, как только украинские дроны начнут атаковать Москву. Подобные удары "перенесут войну на территорию российского народа" и убедят путинский режим в том, что — подобно патовой ситуации, в которую СССР попал в Афганистане, — нынешняя военная кампания России на Украине "в конечном счете бесперспективна".

Но дело в том, что старая советская элита не считала войну в Афганистане бесперспективной и не слишком сильно беспокоилась об общественном мнении. Чтобы та война закончилась, потребовалась настоящая смена поколений во власти и появление смелого нового лидера, который поставил во главу угла налаживание отношений с Западом.

Дело не в том, что война не обходится России дорого. Афганская война дорого ей стоила, а конфликт на Украине — еще дороже. Дело в том, что признание поражения в масштабной войне, в которой на кону стоят ключевые национальные интересы, крайне маловероятно до тех пор, пока не появится новый лидер и не произойдет полная замена правящей элиты.

Что касается "переноса войны на территорию России" посредством ударов беспилотников в Москве, когда это вообще работало? В 1999 году альянс НАТО "принес" косовскую войну сербскому народу, начав бомбить Белград, и это лишь сплотило народ на стороне диктатора Слободана Милошевича. С тех пор прошло 25 лет, но сербы до сих пор решительно поддерживают Россию и выступают против НАТО. И, когда в начале 2000-х годов чеченские боевики устраивали теракты в Москве и других российских городах, это лишь сплотило россиян вокруг Путина, что способствовало становлению его авторитарного режима.

И это не просто исторические увертки. Это иллюстрация ошибочных аналогий, которые легли в основу и стратегических ожиданий, и тактических решений. И они очень дорого обходятся — и Украине, которая теряет людей, и Западу, который оказывает ей поддержку. Доверие к элитам в Вашингтоне и Брюсселе слабеет несмотря на то, что чиновники продолжают настаивать, что Украина побеждает, а Путин "не сумеет пересидеть" Запад.

На самом деле, пока НАТО опустошает свои оружейные склады и пропускает сроки производства новых снарядов, довольно трудно прийти к какому-то иному выводу, если только вы не попали в ловушку еще одной чрезмерно упрощенной аналогии времен Второй мировой войны — что Америка представляет собой "арсенал демократии".

Многие сравнивают американских частных производителей оружия с их новаторскими идеями и испытывающие дефицит технологий российские государственные заводы, прогнозируя, что у Москвы скоро кончатся боеприпасы. Однако Россия последовательно опровергала сформулированный Западом нарратив о себе в духе "сила есть — ума не надо", не только превосходя Запад по объемам производства танков, артиллерии и снарядов, но и разрабатывая новые высокоточные управляемые бомбы, беспилотники и ракеты вопреки всем санкциям. Вероятно, те, кто недооценивает изобретательность русских, забыли о реактивной системе залпового огня "Катюша" — легендарном оружии, которое во время Второй мировой войны пытались копировать и немцы, и американцы.

Учитывая надвигающийся кризис в усилиях по обеспечению Киева оружием, было бы полезно присмотреться к производству оружия в Америке во время Второй мировой войны, когда "арсенал демократии" в определенных отношениях больше напоминал нынешнюю экономику Путина, нежели экономику Байдена. Однако современный Вашингтон сталкивается со сложным набором институциональных препятствий: модели производства, предусматривающие наименьшие затраты, нежелание подрядчиков накапливать запасы, ограничения на экспорт и экологические нормы, которые никогда не тревожили Путина.

Последний урок "гонки вооружений" времен Второй мировой войны — это необходимость всеми силами бороться с "технологическим высокомерием", которое проявляется в сегодняшних разговорах о превосходстве западных танков "Абрамс" и "Леопард" над российскими Т-72 и Т-80. Во время Второй мировой войны немецкий "Тигр" был однозначно совершеннее советского Т-34, однако Т-34 был дешевле, надежнее, и его легко можно было производить в больших количествах. Под Курском у советских сил было в два раза больше танков, чем у немцев.

Поэтому, пока натовские военные планировщики и эксперты в СМИ снова и снова повторяют неизменный рефрен о "пушечном мясе", комментируя большие потери России в битве за Авдеевку, им стоило бы вспомнить известное высказывание, которое приписывают советскому лидеру Иосифу Сталину: "Количество само по себе является качеством".

Автор статьи: Роберт Инглиш (Robert English)