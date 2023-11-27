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Военное обозрение

Бундесвер получит модернизированные тренажёры вертолётов NH90 для аэромобильных войск

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Reiser Simulation and Training (RST) заключила контракт с Агентством НАТО по управлению вертолетами и Вооруженными силами ФРГ на поставку тренажера задней части (салона) вертолета NH90. Бундесвер получит модернизированные тренажеры вертолётов NH90 для аэромобильных войск

Об этом сообщает западное издание Airforce Technology.

Новая разработка является модификацией тренажера для технического обслуживания от RST. Его разрабатывали с учетом конкретных потребностей аэромобильных войск. С его помощью обслуживающий персонал и экипажи будут совершенствовать свои навыки.

Тренажер повторяет заднюю часть вертолета, кроме несущего винта и верха фюзеляжа. Он является платформой для обучения воздушной транспортировке, медицинской эвакуации, спасения пострадавших, а также прочих процедур погрузки и выгрузки в различных ситуациях.

Оборудование введут в эксплуатацию в немецком населенном пункте Целле ориентировочно осенью 2024 года.

NHI NH90 является многоцелевым вертолетом, стоящим на вооружении нескольких стран, в основном, входящих в Североатлантический альянс. Его разработчик – германо-французская компания Eurocopter. Транспортное средство выпускает группа Nato Helicopter Industries, куда входят предприятия Германии, Франции, Италии и Нидерландов.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент эксплуатируется две версии данной техники. Это транспортно-десантная машина NH90 TTH и корабельный транспортно-боевой вертолет NH90 NFH, предназначенный преимущественно для борьбы с надводными и подводными кораблями противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Франция
Продукция
NH90
Компании
Airbus Helicopters
Проекты
NATO
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