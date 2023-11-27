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Военное обозрение

Власти КНР планируют создать Космическое командование для предотвращения возможных атак

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские власти планируют создать Космическое командование для предотвращения возможных атак, которые могут быть направлены против этой страны. Первый эшелон такой обороны затронет высоты от 20 до 100 километров, второй будет предназначен для предотвращения атак на высотах, превышающих 100 километров, то есть в ближнем космосе за пределами атмосферного пространства.

Также планируется произвести расширение имеющихся у Китая орбитальных систем разведки и раннего предупреждения о ракетном нападении за счет специальных военных спутников, крупных узлов связи, разведывательных аэростатов, высотных беспилотников, оснащенных солнечными батареями, а также иных средств наблюдения и разведки.

Помимо средств обнаружения и разведки, в комплекс оборонительных мер будут включены гиперзвуковые ракетные системы, предназначение которых будет заключаться в немедленном нанесении контрудара по противнику.

В настоящее время продолжается процесс систематизирования боевого управления и организации связи между вышестоящими штабами и подразделениями, которые войдут в структуры новосозданного Командования.

Также сообщается, что китайскими инженерами разработан беспилотник нового типа, оснащенный двумя парами неподвижных крыльев и несколькими несущими винтами. Новый БПЛА способен подниматься на высоты до 5500 метров, а также обладает повышенной ветро- и морозоустойчивостью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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