Премьер Армении намерен реформировать армию страны по опыту Швейцарии

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Глава правительства Армении Никол Пашинян продолжает активную деятельность по реформированию своей страны, ориентируя ее развитие на западные стандарты. На этот раз армянский премьер рассказал, какие изменения коснутся вооруженных сил.

Со слов Пашиняна, в Армении уже внедрены 24-дневные учебные сборы. Это позволит военнослужащим, находящимся в резерве, регулярно получать и закреплять военные навыки. Политик отметил, что подобные реформы являются движением в сторону швейцарской модели.

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявлял о том, что Армения намерена идти по пути евроинтеграции. Кроме того, армянский премьер отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся в Минске вчера. Как пояснил политик, организации и Еревану нужно «время для размышлений». При этом в МИД Армении опровергли слухи о намерении Армении выйти из состава ОДКБ.

Стоит отметить, что на фоне обвинений со стороны Еревана в адрес своих союзников, в частности, России, по поводу якобы невыполнения своих обязательств, на территории страны в сентябре прошли совместные военные учения ВС Армении и США.

Впрочем, нашу страну Пашинян упрекает не только в захвате Азербайджаном Нагорного Карабаха, от которого, к слову, армянские власти сами отказались еще в 2020 году, подписывая мирный договор с Баку. Буквально сегодня в прямом эфире премьер Армении заявил, что Россия затягивает поставки вооружения, обусловленные заключенными контрактами.

При этом политик отметил, что наша страна сейчас сама нуждается в оружии. Поэтому Ереван готов рассмотреть другие варианты, например, с сокращением долга Армении перед Россией на сумму, уплаченную за вооружение.

Стоит отметить, что наши власти о каких либо проблемах или сбоях в поставках вооружения для армянской армии не сообщали.