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РИА Новости

Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ

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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Боец: советские орудия работают со снайперской точностью несмотря на возраст

ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", мобилизованный на Урале.

"Деды наши умели делать. Мы можем еще тысячу штук (снарядов – ред.) выпустить – и ничего с ней (гаубицей – ред.) не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк (подбитый – ред.), в основном минометные расчеты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка", - рассказывает боец.

По его словам, стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20 требует постоянного внимания к технике и оперативного ремонта, который бойцы осуществляют на огневых позициях.

Уральские артиллеристы, воюющие на донецком направлении, сменили тактику расположения орудий, классические схемы из учебников перестали работать, рассказывает РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным "Аргун".

"Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведется поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд (орудий – ред.), с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие – отдельная огневая позиция", – сказал он.

В связке с БПЛА опытный артиллерийский расчет советской гаубицы может эффективно поражать технику ВСУ, а не просто бить по площадям, рассказал "Аргун. По его словам, такой подход позволяет экономить снаряды, а также ресурс самих орудий и орудийных стволов.

По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет также лучше скрывать собственные огневые позиции.

"Выполнил (задачу) с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - объясняет он.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Д-30 2А18
Проекты
БПЛА
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