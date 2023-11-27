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В США предупредили Украину о массированном ударе России

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Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М"
Баллистическая ракета комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», благодаря чему она может массированно применять его на Украине. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что после начала спецоперации их производство выросло в несколько раз, что позволяет не только восполнять расходы боеприпасов в зоне СВО, но также и поставлять за границу. «Его [комплекса] ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — пишет издание.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал комплексы «Искандер» самым мощным оружием России в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которые есть на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
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