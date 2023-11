Индия собирается запустить три закупочных оборонных мегапроекта

Индийская газета "The Economic Times" в материале "Major defence production boost: India about to kick-start three mega indigenous projects" ("Крупный рост оборонного производства: Индия собирается запустить три национальных мегапроекта") сообщает, что правительство Индии планирует реализацию трех крупных закупочных оборонных проектов силами национальной промышленности, включая закупку 97 истребителей Tejas Mk 1A, строительство второго собственного авианосца (IAC-2) и приобретение 156 легких боевых вертолетов Prachand (LCH). Главной новостью является окончательное утверждение намерения ВМС Индии заказать второй авианосец национальной постройки IAC-2 по типу уже построенного первого национального авианосца R 11 Vikrant (IAC-1), отказавшись от амбициозных планов строительства более крупного атомного корабля.

Первый авианосец индийской национальной постройки R 11 Vikrant (IAC-1) на испытаниях (с) ВМС Индии

Индия готова приступить к реализации трех мегапроектов в области обороны стоимостью 1,4 лакх крор (16,8 млрд долл), сообщил 24 ноября 2023 года оборонный обозреватель Раджат Пандит (Rajat Pandit) в газете "Times of India".

Эти три мегапроекта включают строительство еще одного авианосца, и закупку еще 97 истребителей Tejas и 156 легких боевых вертолетов Prachand.

Ожидается, что на заседании, запланированном на 30 ноября, возглавляемый министром обороны Индии Раджнатом Сингхом Совет по оборонным закупкам рассмотрит вопрос о "признании необходимости" (AoN) трёх этих важнейших проектов. После утверждения AoN будут проведены тендеры и коммерческие переговоры. Далее проекты будут переданы в Комитет кабинета министров Индии по безопасности для окончательного утверждения.

Закупка 97 истребителей Tejas Mk 1A стоимостью около 55 тысяч крор (6,6 млрд долл) является дополнением к 83 самолетам, уже заказанным по предыдущему контракту с компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Эти самолеты необходимы для увеличения количества истребительных эскадрилий ВВС Индии, которое в настоящее время составляет 31 эскадрилью, а это ниже 42 эскадрилий, необходимых для противодействия угрозам со стороны Китая и Пакистана.

Строительство второго национального авианосца (Indigenous Aircraft Carrier - IAC-2) на верфи Cochin Shipyard Limited, оцениваемое в 40 тысяч крор (4,8 млрд долл), является "повторным заказом" корабля по типу уже построенного там авианосца Vikrant. ВМС Индии стремятся удовлетворить свои оперативные потребности, учитывая, что Vikrant станет боеспособным только к середине 2024 года.

Закупка 156 вертолетов Prachand стоимостью около 45 тысяч крор (5,4 млрд долл) необходима для проведения высотных наступательных операций в таких районах, как ледник Сиачен и восточный Ладакх.

Хотя первоначально ВМС Индии хотели приобрести атомный авианосец IAC-2, бюджетные ограничения привели к выбору менее мощного варианта с электрической [так в тексте - реально газотурбинной] энергетической установкой. В настоящее время Китай имеет в строю два авианосца и планирует строительство дополнительных, в то время как США располагают 11 атомными авианосцами.