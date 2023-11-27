Выступит в роли штурмовика: в воздух поднялся второй прототип иранского реактивного самолета Jasin

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Минобороны Ирана на своих ресурсах сообщило, что второй прототип учебно-тренировочного реактивного самолета Yasin впервые поднялся в воздух после того, как был изготовлен в начале этого года.

Yasin рассматривается военным ведомством страны в качестве многофункциональной машины, которая, в частности, сможет не только способствовать подготовке летного состава, но и оказывать непосредственную авиационную поддержку, то есть выступать в роли легкого штурмовика. При этом конкретные средства поражения, которые планируется придать самолету, не назывались.

Официальная церемония презентации первого прототипа состоялась 17 октября 2019 года. Yasin имеет длину 12,25 метра, размах крыла 10,4 метра и площадь крыла 24 кв. м. Его вес составляет 3900 кг, в то время как в снаряженном виде – 5500 кг, при максимальной взлетной массе 6600 кг. Мощность обеспечивается двумя турбореактивными двигателями Owj, каждый из которых производит тягу 16 кН без форсажной камеры.

Yasin может развивать максимальную скорость 1000 км/ч. Дальность полета составляет 900 км. Самолет может работать в течение 90 минут на имеющемся на борту топливе или 120 минут с дополнительными внешними топливными баками. Его эксплуатационный потолок достигает 11 тыс. метров.