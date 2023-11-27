Американский журнал: Российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по всей территории Украины

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Западные эксперты и журналисты продолжают описывать не только слабые, но и сильные стороны вооружения российской армии, действующей в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Особое внимание уделяется авиации ВКС РФ, которая остается одной из главных ударных сил, особенно с учетом почти полного отсутствия боевых самолетов у Воздушных сил ВСУ и очень слабой системы украинской ПВО, состоящей в основном из разнотипных ЗРК, поставленных Киеву западными союзниками.

Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил очередную нерадостную для Киева новость, предупредив, что новейший российский многофункциональный легкий истребитель поколения «4++» МиГ-35 способен наносить удары по всей территории Украины. Автор статьи написал, что ВКС России впервые подтвердили боевое применение данного самолета на украинском театре военных действий.

Причем эта модель новейшего истребителя, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению, значительно превосходит всё, что имеется на вооружении ВС Украины, особенно с точки зрения возможностей ведения воздушного боя. К слову, столь ожидаемые Киевом американские легкие истребители F-16 Fighting Falcon хоть и относятся к тому же классу, что и МиГ-35, но будучи машинами сугубо четвертого поколения уступают российскому самолету в технических и боевых характеристиках.

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков рассказал на этой неделе, что новейший истребитель МиГ-35 уже применяется в ходе СВО, хотя ему еще предстоит завершить испытательные полеты. Самолет способен применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб, что делает его грозным оружием не только для поражения воздушных, но и наземных целей. О передаче Минобороны РФ первых истребителей МиГ-35 пресс-служба ОАК сообщила в конце апреля 2023 года.

Истребитель обладает пониженной радиолокационной заметностью, на нем установлены новые двигатели с увеличенной тягой. Авионика МиГ-35 является одной из самых современных в арсенале ВКС России. Основными преимуществами МиГ-35 перед более тяжелыми истребителями, такими как Су-30СМ и Су-35, являются значительно меньшие потребности в техническом обслуживании и низкие эксплуатационные расходы.

По данным американского издания, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится пока только шесть истребителей данной модели. При этом с учетом их успешной «обкатки» в реальных боевых условиях на Украине, у МиГ-35 очень хороший экспортный потенциал, что также станет стимулом для более масштабного серийного производства этих самолетов. А это означает и дополнительное пополнение парка истребителей в российских войсках.