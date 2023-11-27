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Военное обозрение

От модернизации Humvee до нового БТР: сербская оборонка создает собственные образцы техники

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Источник изображения: topwar.ru

Сербская оборонка занимается активной разрабатывает и производит новое оружие и боевую технику, а также осуществляет модернизацию зарубежных образцов.

Новые изделия, созданные местным ВПК, были продемонстрированы в Испытательном центре вооружения и военной техники «Никинчи».

Как указывается на ресурсах Минобороны, среди представленной техники фигурировали новая серия из шести многоцелевых бронетранспортеров BOV M16 Miloš 4х4, самоходные зенитные пушечно-ракетные комплексы PASARS, модернизированные гусеничные бронемашины M80AB1 и БТР BOV-OT M-21 4х4 от компании Fabrika Automobila Priboj (FAP).

M-21 создан путем переделки в бронетранспортер ЗСУ BOV-3 (снаряженной тремя 20-мм зенитными установками М-55А4Б1). Техника была усилена баллистической защитой, которая позволяет сдерживать попадание 20-мм снарядов в переднюю часть машины и 12,7-мм пуль в борта. При этом уровень противоминной защиты публично не разглашается. В роли силовой установки выступает двигатель Cummings ISB 6.7 EU 3 мощностью 285 л.с. В качестве вооружения по желанию заказчика может использоваться дистанционно-управляемая станция с 12,7-мм пулемётом.

БТР BOV-OT M-21

Также сербская оборонка показала собственную модернизацию бронеавтомобилей M1151A1B1 Humvee. Они получили на вооружение 12,7-мм пулеметы местного производства или 40-мм гранатометы, установленные на башне с комплектом улучшенной защиты стрелка и встроенными прозрачными бронированными окнами. Как поясняется, Humvee в результате модернизации обеспечивают улучшенный обзор и совместимость с современными оптико-электронными прицелами и приборами ночного видения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Продукция
HMMWV
M16
М14
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